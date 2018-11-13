GÜNDEM ÖZETİ / 13 Kasım 2018

(İstanbul/18.30)

2- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nın 7. haftasında B Grubu'nda TOFAŞ, Polonya temsilcisi Arka ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Gdynia/22.00)

3- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında A Grubu'nda Banvit, Kara Ali Acar Spor Salonu'nda Polonya temsilcisi Anwil ile karşılaşacak.

(Balıkesir/20.00)

4- Voleybolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Beşiktaş, Kosova temsilcisi Kastrioti'yi Burhan Felek Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/13.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. haftası THY-Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas, Karayolları-Nilüfer Belediyespor, Çanakkale Belediyespor-Halkbank, Eczacıbaşı VitrA-Fenerbahçe karşılaşmalarıyla başlayacak.

(İstanbul/15.00/Ankara/Çanakkale/18.00/İstanbul/19.00)

6- Hentbolda Erkekler Süper Lig 7. hafta maçında Beşiktaş Mogaz-Nilüfer Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/19.00)

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