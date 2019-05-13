GÜNDEM ÖZETİ / 13 Mayıs 2019

- FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

3- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilecek Denizkurdu-2019 başlayacak.

(İstanbul/10.00)

5- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 39'u emniyet mensubu 46 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 32. haftanın son maçında Beşiktaş ile Aytemiz Alanyaspor, Vodafone Park'ta karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

2- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin üçüncü maçında Fenerbahçe ile Çukurova Basketbol, Metro Enerji Spor Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/17.45)

3- TFF 2. Lig play-off çeyrek final rövanş maçlarında Kırmızı Grup'ta Fatih Karagümrük-Şanlıurfaspor, Manisa Büyükşehir Belediyespor-Tuzlaspor, Beyaz Grup'ta ise Kastamonuspor 1966-Sarıyer, Yılport Samsunspor-Sakaryaspor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/Manisa/16.00/Kastamonu/15.30/Samsun/20.30)

4- Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off çeyrek final serisi ikinci maçlarında Sigortam.net İTÜ Basket-Petkim Spor, Akhisar Belediyespor-Karesispor karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/14.00/Manisa/18.00)

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