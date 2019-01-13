GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2019

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. haftaya Fenerbahçe Beko-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol ile Bahçeşehir Koleji-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla devam edilecek.

1- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Bursa Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adayları tanıtım programı ile "AK Parti Vefa Yemeği"ne katılacak.

(Ankara/14.00/İstanbul/16.00/Hatay/16.30)

3- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftası, Karayolları-VakıfBank, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Halkbank, Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor, Eczacıbaşı VitrA-Nilüfer Belediyespor ve Çanakkale Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta müsabakalarıyla sona erecek.

(Ankara/16.00/İstanbul/16.00/18.00/18.30/Çanakkale/17.00)

4- Spor Toto Süper Lig takımlarının ikinci yarı hazırlık çalışmaları ve transfer faaliyetleri izleniyor.

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