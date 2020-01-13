GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2020

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenecek, "E – Denklik Modülü" tanıtım toplantısı ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

4- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları izleniyor.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da başlayacak.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul'da 14-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtımı amacıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in de katılımıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

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