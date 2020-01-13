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  4. GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2020

GÜNDEM ÖZETİ / 13 Ocak 2020

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2020 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Gana Dışişleri ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Shirley Ayorkor Botchwey'i kabul edecek.

(TBMM/15.00)

2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında CHP Genel Merkezi'nde toplanacak.

(Ankara/12.00)

3- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak.

(Ankara/10.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İdlib Yardım Kampanyası Tanıtım Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bir otelde düzenlenecek, "E – Denklik Modülü" tanıtım toplantısı ile TOBB ETÜ Teknoloji Merkezi'nde AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi açılış törenine iştirak edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

3- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti Siyaset Akademisi 19.Dönem Programı'na ilişkin basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

EKONOMİ

1- Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Ar-Ge Projeleri İmza Töreni"ne katılacak.

(Ankara/10.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, Kasım 2019'a ilişkin inşaat maliyet endeksi, süt ve süt ürünleri üretimi, kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Kasım 2019'a ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- KKTC Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş vefatının 8. yıldönümünde düzenlenecek törenle anılacak.

(Lefkoşa)

2- İran’da yönetime karşı düzenlenen protesto gösterileri ve ülkede yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Tahran)

3- Irak’ta hükümet karşıtı protesto gösterileri izleniyor.

(Bağdat)

4- Türkiye ve Rusya’nın çağrısıyla Libya’daki tarafların kabul ettiği ateşkesin uygulama süreci ve yankıları izleniyor.

(Trablus)

5- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

2- FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Kara Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin 142 sanıklı davaya, Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alınacağı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı", The Green Park Hotel Ankara'da başlayacak.

(Ankara/09.30)

2- İstanbul'da 14-18 Ocak'ta gerçekleştirilecek 33. Uluslararası Ahmet Cömert Boks Turnuvası'nın tanıtımı amacıyla Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç'in de katılımıyla Ahmet Cömert Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/11.00)

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