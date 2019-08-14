GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ağustos 2019

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Malatya/18.00/19.30)

4- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası, Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

(Tallinn)

5- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş heyecanı 3 maçla devam edecek.

6- 16 Yaş Altı Milli Erkek Basketbol Takımı, İtalya'da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finalde Rusya ile karşılaşacak.

(Udine/17.30)

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