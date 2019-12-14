GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2019

2- TBMM Genel Kurulunda Çevre ve Şehircilik, İçişleri ve Sağlık bakanlıkları ile bağlı kuruluşlarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar'da Doha Güvenlik Forumu ile Halid Bin Velid Kışlası'nın açılış törenine katılacak.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Asya Parlamentoları Arasında Çok Taraflı İşbirliğinin Rolü" başlıklı Asya Parlamenter Asamblesi 12. Genel Kurulu açılış töreninde konuşma yapacak, ikili ve heyetler arası görüşmelerde bulunacak.

3- Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'na, El Hilal (Suudi Arabistan) - Esperance (Tunus) ve Monterrey (Meksika) - El-Sadd (Katar) arasında yapılacak 2. tur maçlarıyla devam edilecek.

(Elazığ/İstanbul/14.00/Kocaeli/15.15/Kayseri/16.00/Ankara/18.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında lider Eczacıbaşı VitrA ile ikinci sıradaki VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

7- TFF 2. Lig'de 17. hafta 5, TFF 3. Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak.

8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

9- Antalya'da düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erecek.

(Antalya/16.00)

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