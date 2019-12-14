GÜNDEM ÖZETİ / 14 Aralık 2019

(Elazığ/İstanbul/14.00/Kocaeli/15.15/Kayseri/16.00/Ankara/18.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 11. hafta erteleme maçında lider Eczacıbaşı VitrA ile ikinci sıradaki VakıfBank karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/18.30)

7- TFF 2. Lig'de 17. hafta 5, TFF 3. Lig'de 17. hafta 3 maçla başlayacak.

8- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası 1. tur grup maçları sürüyor.

9- Antalya'da düzenlenen Balkan Boks Şampiyonası final müsabakalarıyla sona erecek.

(Antalya/16.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

