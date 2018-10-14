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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.10.2018 00:03 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) Koordinasyon Toplantısının açılış konuşmasını APA Dönem Başkanı sıfatıyla yapacak. Yıldırım, Lozan Türk Birliği'nde de İsviçre'deki vatandaşlarla buluşacak.

(Cenevre/Lozan)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Sekreteri Mehmet Akif Hamzaçebi, Ümraniye Site Mahallesi İmar Barışı Bilgilendirme Toplantısı'na katılacak.

(İstanbul/15.30)

2- BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin 12. Olağan İstanbul İl Kongresi'ne iştirak edecek.

(İstanbul/11.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önündeki gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul)

SPOR

1- 54. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu (TUR 2018), Bursa-İstanbul etabıyla tamamlanacak.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Bursa-İstanbul etabının ardından Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenecek ödül törenine katılacak.

(İstanbul/13.30)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde dördüncü maç haftası A, B, C ve D liglerinde 7 maçla başlayacak.

- A Milli Futbol Takımı, B Ligi 2. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Rusya ile karşılaşacak.

(Soçi/19.00)

3- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 2. haftası, Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol-Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Türk Telekom-Fenerbahçe ve Anadolu Efes-Darüşşafaka Tekfen maçlarıyla tamamlanacak.

(İstanbul/13.00/Ankara/15.15/İstanbul/20.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftasına Canik Belediyespor-Kırçiçeği Bodrum maçıyla devam edilecek.

(Samsun/14.00)

5- Voleybol Efeler Ligi'nde 2018-2019 sezonunun ilk haftası, Arhavi Belediyespor-Maliye Piyango, İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arkas Spor, Galatasaray-İnegöl Belediyespor, Ziraat Bankası-Halkbank ve Tokat Belediye Plevne-İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçlarıyla tamamlanacak.

(Artvin/14.00/Afyonkarahisar/İstanbul/15.00/Ankara/Tokat/15.30)

6- Hentbol Kadınlar EHF Kupası 2. ön eleme turu ilk maçında Kastamonu Belediyespor, deplasmanda Romanya'nın SCM Ramnicu Valcea takımı ile karşılaşacak.

(Ramnicu Valcea/17.30)

7- Hentbol Kadınlar Süper Lig'de 5. hafta, oynanacak 4 maçla başlayacak.

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