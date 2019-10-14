GÜNDEM ÖZETİ / 14 Ekim 2019

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Necmettin Erbakan Üniversitesi Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katılacak, Büyükşehir, Meram, Karatay ve Selçuklu belediyelerini ziyaret edecek, Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısı'na iştirak edecek, OSB Sanayicileriyle İstişare Toplantısı'nda yer alacak.

- Hilton Otel’de Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'na katılacak Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev tarafından verilecek akşam yemeğinde Türk Konseyi 7. Liderler Zirvesi’ne katılmak için Bakü’de bulunan devlet ve hükümet başkanlarıyla bir araya gelecek.

1- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası A, B ve H gruplarında 7 karşılaşmayla sürüyor.

- H Grubu'nda yer alan lider Türkiye, aynı puana sahip Fransa ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Maçı, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izleyecek.

(Saint-Denis/21.45)

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