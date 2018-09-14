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GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2018 00:10 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/11.00)

2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/11.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Hazine'ye ait tarım arazilerinin çiftçilere kiralanmasını sağlayan düzenleme hakkında basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı hayvansal üretim istatistikleri ile ağustos ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile görüşecek.

(İslamabad)

2- Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın ev sahipliğinde, Fransa, Almanya ve Rusya'nın temsilcilerinin katılımıyla Suriye konulu dörtlü zirveye hazırlık toplantısı düzenlenecek.

(İstanbul/14.00)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hz. Hamza Camisi'nin açılışını yapacak, ezan okuma yarışmasının finaline katılacağı Ulu Cami'de cuma namazını kılacak ve hutbe irat edecek.

(Bitlis/09.45/10.30/11.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı davaya Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te devam ediyor.

- Organizasyonun ikinci gününde Çetibeli, Ula ve Çiçekli etapları geçilecek.

(Muğla/07.58/09.21/10.24)

2- A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri ikinci tur I Grubu'ndaki ilk maçında Ankara Spor Salonu'nda Karadağ ile karşı karşıya gelecek.

(Ankara/20.00)

3- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftanın ilk maçında Galatasaray ile Kasımpaşa, Türk Telekom Stadı'nda karşılaşacak.

(İstanbul/21.00)

4- Spor Toto 1. Lig'de 5. hafta Giresunspor-Afjet Afyonspor müsabakasıyla başlayacak.

(Giresun/20.00)

5- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur eşleşmelerinin kura çekimi TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/11.30)

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