GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2018

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan İmran Han, Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ve Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavit Bajva ile görüşecek.

(İstanbul/14.00)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

4- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Valiliği ziyaret edecek, Hz. Hamza Camisi'nin açılışını yapacak, ezan okuma yarışmasının finaline katılacağı Ulu Cami'de cuma namazını kılacak ve hutbe irat edecek.

(Bitlis/09.45/10.30/11.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ/PDY'nin takipsizlikle sonuçlanan 25 Aralık soruşturmasında usulsüzlükler yaptıkları ve şüphelilere kumpas kurarak darbeye teşebbüs ettikleri iddiasıyla terör örgütü elebaşı firari Fetullah Gülen, ABD'deki Hakan Atilla davasında tanıklık yapan Hüseyin Korkmaz ile eski Emniyet Müdürü Yakub Saygılı'nın da aralarında bulunduğu 12'si tutuklu 69 sanığın yargılanmasına Çağlayan'daki İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ’nün darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de bulunduğu 224 sanığın yargılandığı "çatı" davasının görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.