GÜNDEM ÖZETİ / 14 Eylül 2019

- Şampiyonanın ilk gününde grekoromen stil 55, 63, 72 ve 82 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı final müsabakaları yapılacak. Türkiye'yi 55 kiloda Şerif Kılıç, 63 kiloda Rahman Bilici, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Emrah Kuş temsil edecek.

(İstanbul/17.00)

9- TFF 2. Lig'de 3. hafta 4, TFF 3. Lig'de ise 3. hafta 2 müsabakayla başlayacak.

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

