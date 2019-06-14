GÜNDEM ÖZETİ / 14 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Zamanı Aşan Medeniyet: Özbekistan Sergisi ve Sempozyumu"nun açılış törenine katılacak. (İstanbul/16.00) 2- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziosmanpaşa'da esnaf ziyareti yapacak, vatandaşlarla buluşacak, Malatya Kubbe Eğitim Vakfını ziyaret edecek. (İstanbul/14.30-22.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ayaş'taki Bünyamin İlkokulu'nda 2018-2019 eğitim öğretim yılı karne dağıtım törenine katılacak. (Ankara/10.30) 3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Paşabahçe'de esnaf ziyareti yapacak, Beykoz'da gençlerle buluşacak, Kağıthane Giresunlular Buluşması'na iştirak edecek. (İstanbul/14.15/15.45/21.00) 4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İstanbul il teşkilatı ile BENGÜTÜRK televizyonu ve Türkgün gazetesine ziyarette bulunacak. (İstanbul/19.00/20.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Teknoloji ve Sanayi Toplu İşyeri Yapı Kooperatifi ve ÖZAR Özel Endüstri Bölgelerinin açılışına katılacak.

(İstanbul/14.00) 2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- TCMB, haziran ayına ilişkin beklenti anketini paylaşacak. (Ankara/14.30) 4- TÜİK, mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyatları ile nisan ayı dış ticaret endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet Başkanları Zirvesi Kırgızistan'da düzenlenecek. (Bişkek) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan'daki programı kapsamında Başmüftü Mustafa Hacı Aliş ile görüşecek ve Banyabaşı Camisi'nde hutbe irat edecek. (Sofya/10.00/13.00) 2- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanık hakkındaki dava İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

(İstanbul/10.00) - İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesince, Sözcü gazetesinin sahibi Burak Akbay, yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru ile gazetenin genel yayın yönetmeni Metin Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 9 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (İstanbul/10.00) - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - Zonguldak'taki davada, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 10'u firari 12 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Zonguldak/10.00) SPOR 1- Dünya Okçuluk Şampiyonası Hollanda'nın s-Hertogenbosch kentinde sürüyor. 2- Basketbol Süper Ligi'ne yükselecek ikinci takımı belirleyecek Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisinde OGM Ormanspor ile Sigortam.Net İTÜ Basket arasındaki beşinci ve son maç M. Sait Zarifoğlu Spor Salonu'nda oynanacak. (Ankara/16.00) 3- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak. (Orhei/19.00)