GÜNDEM ÖZETİ / 14 Kasım 2019

- Genel Kurulda, Dijital Hizmet Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

(Belgrad/19.00)

4- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Anadolu Efes, Rusya temsilcisi Zenit'i Sinan Erdem Spor Salonu'nda konuk edecek.

(İstanbul/20.30)

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