GÜNDEM ÖZETİ / 14 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, PTT tarafından düzenlenecek Engelliler Haftası Anma Pulu Tanıtım Toplantısı'na katılacak. (Ankara/14.00) 2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Engelli Öğretmenler ve Öğrenciler ile İftar Buluşması"na iştirak edecek. (Ankara/20.02) 3- CHP, HDP ve İYİ Partinin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/13.30/12.45/09.45) 4- TBMM Genel Kurulunda Kapadokya'nın tarihi, kültürel ve doğal dokusunun birlikte korunması, farklı kurumlara ait planlama yetkilerinin kurulacak Kapadokya Alan Başkanlığında toplanmasını öngören kanun teklifi görüşülecek. (TBMM/15.00) EKONOMİ 1- TÜİK, mart ayı Sanayi Üretim Endeksi ile nisan ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak. (Ankara/10.00) 2- Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 6 yıl vadeli iki tahvil ihalesi düzenleyecek. (Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Yatak odanızın kokusu hangi mesajı veriyor? Ordulu şehidin sosyal medya paylaşımı yürekleri sızlattı İmamoğlu: 24 Haziran'da zaman kaybetmeden yolumuza devam edeceğimizi biliyoruz

(Ankara) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. 2- Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığının en büyük planlı tatbikatlarından olan ve Anadolu'yu çevreleyen üç denizde eş zamanlı icra edilen Denizkurdu-2019 izleniyor. 3- FETÖ davaları - FETÖ'nün darbe girişiminde Sualtı Taarruz ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanması 17. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.