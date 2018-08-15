GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2018

- FETÖ'nün darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin 14'ü eski polis 117 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Silivri Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesi'nde devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Sakarya'da, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışanlara ilişkin 222 sanıklı davanın görülmesi sürecek.

(Sakarya/09.30)

- FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında Donanma Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 50'si tutuklu, 15'i firari 90 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

(Kocaeli/09.30)

SPOR

1- Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Avusturya'nın LASK Linz takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi, müsabakanın oynanacağı Linzer Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Siyah-beyazlılar, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Linz/19.30/20.00)

2- Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, İngiltere'nin Burnley takımıyla deplasmanda oynayacakları UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçı öncesi müsabakanın oynanacağı Turf Moor Stadı'nda basın toplantısı düzenleyecek. Turuncu-lacivertli ekip, hazırlıklarını aynı statta yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

(Burnley /20.30/21.00)

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