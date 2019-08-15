GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ağustos 2019

1- Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci ile ilgili gelişmeler takip edilecek.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(Adana / 10.00)

SPOR

1- UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda rövanş maçları tamamlanacak.

- Trabzonspor ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Çekya temsilcisi Sparta Prag'ı Medical Park Stadı'nda, Yeni Malatyaspor ise 3-1 yenildiği Sırbistan ekibi Partizan'ı Yeni Malatya Stadı'nda konuk edecek.

(Trabzon/20.30/Malatya/20.00)

2- Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Anadolu Ajansı (AA) Spor Masası'nın konuğu olacak.

(İstanbul/11.00)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

4- Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ilk maçında Hırvatistan ile karşılaşacak.

(Antalya/16.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

