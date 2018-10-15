GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2018

2- TBMM İçişleri Komisyonunda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek.

(İzmir/10.00)

- FETÖ’nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sürdürülecek.

(İstanbul/10.30)

KÜLTÜR SANAT

1- 13. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başlayacak.

(Muğla/20.00)

SPOR

1- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.

(Kayseri/18.00/İstanbul/20.00)

2- UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinde 4. maç haftasına 7 karşılaşmayla devam edilecek.

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