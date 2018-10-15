GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Parlamentolararası Birlik 139. Genel Kurul Toplantısı'na katılacak, ikili temaslarda bulunacak.
(Cenevre)
2- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında parti genel merkezinde toplanacak.
(Ankara/11.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul Buluşması’na katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- TBMM İçişleri Komisyonunda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek.
(TBMM/11.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye 2023 Zirvesi'ne katılacak.
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, zirve kapsamında düzenlenecek "İletişim ve Taşımacılık Paneli"ne iştirak edecek.
(İstanbul/ 10.00/13.30)
2- TÜİK, temmuz işgücü istatistikleri ile eylül ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile bir araya gelecek.
(Londra)
2 - Avrupa Birliği ülkelerinin dışişleri bakanlarının katılımıyla AB Dışişleri Konseyi toplanacak.
(Lüksemburg)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bilkent Otel'de düzenlenecek "35. İl Müftüleri İstişare Toplantısı"na katılacak.
(Ankara/10.00)
2- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği kazaya ilişkin gelişmeler izleniyor.
4- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.
(Ankara/09.30)
- İzmir'de "askeri casusluk soruşturması"ndaki usulsüzlükler ile bazı bilgilerin sızdırılmasına ilişkin FETÖ'nün TSK içindeki üyeleri hakkında açılan davada, 103 sanığın yargılanmasına devam edilecek.
(İzmir/10.00)
- FETÖ’nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nce sürdürülecek.
(İstanbul/10.30)
KÜLTÜR SANAT
1- 13. Uluslararası Marmaris Müzik Festivali başlayacak.
(Muğla/20.00)
SPOR
1- Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin ilk haftası, Bellona Kayseri Basketbol-Çukurova Basketbol ve Fenerbahçe-OGM Ormanspor maçlarıyla tamamlanacak.
(Kayseri/18.00/İstanbul/20.00)
2- UEFA Uluslar A, B, C ve D liglerinde 4. maç haftasına 7 karşılaşmayla devam edilecek.
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