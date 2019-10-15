GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ekim 2019

2- Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla Suriye'nin kuzeydoğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin gelişmeler ve dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

2- Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Eyüp Gözgeç ve yönetim kurulu üyeleri ile Rusya'nın Ulan Ude kentinde düzenlenen Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Busenaz Sürmeneli, gümüş madalya alan Buse Naz Çakıroğlu ve Elif Güneri, basın mensuplarıyla bir araya gelecek.

4- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi 2019-2020 sezonu ilk haftasında A Grubu'nda Türk Telekom, İsrail ekibi UNET Holon ile deplasmanda karşılaşacak. C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Yunanistan temsilcisi Peristeri Winmasters'i konuk edecek. D Grubu'nda ise Beşiktaş Sompo Sigorta, aynı ülkeden PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Holon/19.45/Gaziantep/19.00/Selanik/19.30)

5- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 8. maç haftası D, F, G ve J gruplarında 9 karşılaşmayla sona erecek.

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 2. haftası PTT-VakıfBank, Türk Hava Yolları-Atlas Global Yeşilyurt, Aydın Büyükşehir Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas maçlarıyla başlayacak.

(Ankara/16.00/İstanbul/19.00/Aydın/19.30)

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