GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019

- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Bursa/İstanbul/16.30/Adana/İzmir/19.00)

7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

8- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Veria/15.00)

9- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

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