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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Eylül 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, parti genel merkezinde gerçekleştirilecek MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek, PM toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunacak.

(Ankara//10.00/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi Olağanüstü Toplantısı'na katılacak.

(Cidde)

2- Tunus’ta Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk tur yapılacak.

(Tunus)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- YSK Başkanı Sadi Güven, "Seçimlerde Bilişim Teknolojilerinin Etkin Kullanımı, Şeffaflık ve Denetlenebilirlik" konulu sempozyumun açılışında konuşacak.

(Ankara/10.00)

SPOR

1- 2019 FIA Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 11. ayağı Türkiye Rallisi sona erecek.

- Marmaris merkezli olarak Muğla'da düzenlenen organizasyonun dördüncü gününde Marmaris, Gökçe ve Çiçekli etapları geçilecek.

- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, rallinin ödül törenine katılacak.

(Muğla/09.00/14.15)

2- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın ikinci gününde grekoromen stil 67, 87 ve 97 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 55, 63, 72 ve 82 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/15.00)

3- Basketbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor.

- Çin'de düzenlenen 2019 FIBA Dünya Kupası'nın finalinde Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek.

- Kupada üçüncülük maçı ise Fransa ile Avustralya arasında oynanacak.

(Pekin/15.00/11.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası grup maçlarıyla sürüyor.

- Maçlarını Slovenya'da oynayan Türk Milli Takımı, C Grubu'ndaki üçüncü müsabakasında ev sahibi ülke milli takımıyla karşılaşacak.

(Ljubljana/21.30)

5- Süper Lig'de 4. haftaya MKE Ankaragücü-BtcTurk Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor-Göztepe, Yukatel Denizlispor-Konyaspor, Trabzonspor-Gençlerbirliği maçlarıyla devam edilecek.

(Ankara/Rize/17.00/Denizli/Trabzon/20.00)

6- TFF 1. Lig'de 4. hafta Bursaspor-Osmanlıspor, İstanbulspor-Giresunspor, Adanaspor-Adana Demirspor, Ekol Göz Menemenspor-Akhisarspor müsabakalarıyla sürecek.

(Bursa/İstanbul/16.30/Adana/İzmir/19.00)

7- 2019 Erkekler Dünya Boks Şampiyonası Rusya'nın Ekaterinburg kentinde sürüyor.

8- Muratpaşa Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Kupası 1. tur rövanş maçında Yunanistan temsilcisi PAOK ile deplasmanda karşılaşacak.

(Veria/15.00)

9- Voleybolda Kadınlar Balkan Kupası maçları İstanbul'da sona erecek. Burhan Felek Voleybol Salonu'nda düzenlenen organizasyonun üçüncü gününde Türk Hava Yolları ile Sırbistan temsilcisi Zeleznicar karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/17.00)

10- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 3. hafta karşılaşmaları tamamlanacak.

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15 EYLÜL 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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