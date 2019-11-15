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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 00:01 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kadına Yönelik Şiddet İzleme Komitesi Toplantısı'na katılacak.

(Ankara/14.00)

2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.30)

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesapları görüşülecek.

(TBMM/10.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Design Week Turkey etkinliği kapsamında Design Turkey Endüstriyel Tasarım Ödül Töreni'ne katılacak.

(İstanbul/14.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu ve kasım ayına ilişkin beklenti anketini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

3- TÜİK, ağustos ayı iş gücü istatistikleri ile eylül ayı perakende satış ve ciro endekslerini duyuracak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Bolivya'da, Devlet Başkanı Evo Morales’in ordunun istifa çağrısıyla görevinden ayrılmasının ardından yaşanan gelişmeler takip edilecek.

(Bogota)

2- Türkiye'nin ABD ve Rusya ile Suriye konusunda vardığı mutabakatlara ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Lübnan'da hükümetin yeni vergiler getirme girişimine karşı başlayan kitlesel protestolar izleniyor.

(Beyrut)

GÜNCEL

1- Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 2019-2020 eğitim öğretim yılının ilk ara tatiline başlayacak.

2- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Azerbaycan'daki Haydar Camisi'nde cuma namazı kıldıracak, hutbe irat edecek.

(Bakü)

3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

4- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı H Grubu 10. ve son hafta maçı için İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek, ardından Andorra'ya geçecek.

- Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/11.00/Andorra La Vella/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. haftaya D, F ve J gruplarında yapılacak 8 maçla devam edilecek.

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Beşiktaş-VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30/19.30)

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15 KASIM 2019 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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