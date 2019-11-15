GÜNDEM ÖZETİ / 15 Kasım 2019

3- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK ve ÖSYM Başkanlığı ile bağlı kuruluşların 2020 bütçeleri ve 2018 yılına ait kesin hesapları görüşülecek.

(Diyarbakır)

SPOR

1- A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 17 Kasım Pazar günü deplasmanda Andorra ile oynayacağı H Grubu 10. ve son hafta maçı için İstanbul'dan İspanya'nın Barselona kentine gidecek, ardından Andorra'ya geçecek.

- Ay-yıldızlı ekip, müsabakanın oynanacağı Ulusal Stadyum'da yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına başlayacak.

(İstanbul/11.00/Andorra La Vella/20.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Fenerbahçe Beko, Rusya temsilcisi CSKA Moskova ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Moskova/20.00)

3- 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde 9. haftaya D, F ve J gruplarında yapılacak 8 maçla devam edilecek.

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası Beşiktaş-VakıfBank, Eczacıbaşı VitrA-Türk Hava Yolları müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/18.30/19.30)

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