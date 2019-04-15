GÜNDEM ÖZETİ / 15 Nisan 2019

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, DEİK Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na iştirak edecek.

6- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası İspanya'da sahibini bulacak.

- Galibiyet sayısında 1-1 eşitlik bulunan kupa finalinin üçüncü ve son maçında İspanya temsilcisi Valencia Basket ile Almanya ekibi ALBA Berlin karşı karşıya gelecek.

(Valencia/21.30)

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