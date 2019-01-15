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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.01.2019 00:04 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ATO Congresium'da düzenlenecek aday tanıtım toplantısına katılacak.

(Ankara/ 13.30)

2- AK Parti, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.

(TBMM/11.30/12.30/10.45/09.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Can Akın Çağlar, AA Finans Masası canlı yayın konuğu olacak.

(İstanbul/10.30 )

2- TÜİK, Ekim 2018 iş gücü istatistiklerini, Kasım 2018 ciro endeksleri ile perakende satış endekslerini yayınlayacak.

(Ankara/10.00)

3- Hazine, 12 ay (364 gün) vadeli kuponsuz devlet tahvili ile 5 yıl (1820 gün) vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin ilk ihraçlarını yapacak.

(Ankara)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- İngiltere Parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarası, hükümetin Avrupa Birliği ile vardığı Brexit anlaşmasını oylayacak.

(Londra)

2- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya, Bilkent Otel'de düzenlenecek "Sağırların, İşitme ve Görme Engellilerin Görsel İşitsel Medya Hizmetlerine Erişiminin İyileştirilmesi Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/14.00)

2-FETÖ Davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı dava Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Ankara/09.30)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş hakkındaki dava Isparta 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Isparta/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimini Akıncı Üssü'ndeki 143. Filo'dan Adil Öksüz ile yönettiği belirlenen Kaynak Kağıt AŞ'nin eski genel müdürü Kemal Batmaz'ın kardeşi Şakir Batmaz'ın yargılanmasına devam edilecek.

(Kayseri/10.00)

- FETÖ/PDY’nin Bolu Adliye Yapılanması kapsamında 20 sanığın yargılandığı davanın duruşması görülecek.

(Bolu/09.30)

KÜLTÜR-SANAT

1- Nazım Hikmet, 117. doğum yıl dönümünde, Türkiye'den ayrıldığı son nokta olan Tarabya'da düzenlenecek "Nazım'a Karanfiller" etkinliği ile anılacak.

(İstanbul/11.00)

2- CRR Konser Salonu'nda, bestekar Erol Sayan için "Türk Müziğine Adanmış Sude Bir Ömür" başlıklı özel bir program düzenlenecek.

(İstanbul/20.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları başlayacak, kupanın ilk gününde Kayserispor-Akhisarspor, Antalyaspor-Göztepe, Boluspor-Galatasaray müsabakaları oynanacak.

(Kayseri/16.00/Antalya/18.00/Bolu/19.50)

2- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 11. haftasında D Grubu'nda Beşiktaş Sompo Japan, Yunanistan temsilcisi Promitheas ile BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde karşı karşıya gelecek.

(İstanbul/20.00)

3- Voleybolda Erkekler CEV Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında E Grubu'nda Arkas Spor, İtalya temsilcisi Sir Colussi Sicoma'yı İzmir Atatürk Voleybol Salonu'nda konuk edecek.

(İzmir/19.00)

4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında Galatasaray, Çekya temsilcisi Dukla Liberec ile Burhan Felek Voleybol Salonu'nda karşılaşacak.

(İstanbul/19.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Ocak 2019

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