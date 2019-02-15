GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Büroları Koordinatörlüğünce düzenlenecek "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Erciş Ticaret Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunacak, AK Parti Seçim İrtibat Ofisi ve Yeni Edremit Fuarı'nın açılışına katılacak, Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek, İpekyolu Kültür Sokak'ta "Gençlerle Söyleşi" etkinliğinde yer alacak, Tuşba Belediyesini ziyaret edecek.

(Van/10.30-19.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, KBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından 5000 Evler Semt Polikliniği'nin açılışını yapacak, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Karabük/11.00-16.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eyüp'te partisinin Fahri Korutürk Caddesi ile Alibeyköy seçim bürolarını ve İBB Lojistik Merkezi'ni ziyaret edecek, Tokatlılar Derneği Buluşması'na katılacak.