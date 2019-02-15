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GÜNDEM ÖZETİ / 15 Şubat 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.02.2019 00:09 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Emek Büroları Koordinatörlüğünce düzenlenecek "Sokak Ekonomisi ve Güvencesizler Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ Erciş Ticaret Dönüşüm Alanı'nda incelemelerde bulunacak, AK Parti Seçim İrtibat Ofisi ve Yeni Edremit Fuarı'nın açılışına katılacak, Edremit ilçesi Elmalı Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelecek, İpekyolu Kültür Sokak'ta "Gençlerle Söyleşi" etkinliğinde yer alacak, Tuşba Belediyesini ziyaret edecek.

(Van/10.30-19.00)

2- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Valilik ile KBÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesini ziyaret edecek, KBÜ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinin açılışına katılacak, AK Parti İl Başkanlığı ve esnaf ziyaretinin ardından 5000 Evler Semt Polikliniği'nin açılışını yapacak, Safranbolu ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirecek.

(Karabük/11.00-16.30)

3- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Eyüp'te partisinin Fahri Korutürk Caddesi ile Alibeyköy seçim bürolarını ve İBB Lojistik Merkezi'ni ziyaret edecek, Tokatlılar Derneği Buluşması'na katılacak.

(İstanbul/14.00-20.00)

4- TBMM Adalet Komisyonunda, Ceza Muhakemesi Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi üzerinde görüşmeler başlayacak.

(TBMM/14.30)

EKONOMİ

1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Bolu Valiliği ve Bolu Belediyesini ziyaret edecek, Metrobüs Tanıtım Töreni ile AK Parti İl Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına katılacak, kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle toplantı gerçekleştirecek.

- Dönmez, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak ve kentte faaliyet gösteren elektrik, gaz dağıtım ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle görüşecek.

(Bolu/10.00-11.45/Düzce/15.30-18.30)

2- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Adım Adım Ekonomi İzmir" toplantısına katılacak.

(İzmir/15.00)

3- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İslam Bilim Tarihi ve Fuat Sezgin Sempozyumu'na, AK Parti Sur Belediye Başkan adayı Şafak Yöntürk'ün seçim bürosunun açılışına ve Tekstil İhtisas OSB Parsel Tahsisi Sözleşme İmza Töreni'ne katılacak, valiliğe ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cumali Atilla'nın seçim bürosuna ziyarette bulunacak, vatandaşlarla sohbet edecek.

(Diyarbakır/10.00-20.30)

4- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Kılıç Balık Tesisleri'ni, Milas Süt Birliği Tanzim Satış Mağazası'nı, Erdemli Zeytinyağı Tesisi'ni ziyaret edecek, esnafla buluşacak ve sektör toplantısına katılacak.

(Muğla/09.30-15.00)

5- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Wyndham Grand Otel'de Türkiye Tahkim Günü programına iştirak edecek.

(İstanbul/10.30)

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, esnafa ziyarette bulunacak, Mühendislik Mesleğinin Dünü, Bugünü ve Geleceği Forumu ile Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'nda yer alacak.

(Trabzon/10.00-17.30)

7- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin iş gücü istatistiklerini, aralık ayı perakende satış ile ciro endekslerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

8- Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayı merkezi yönetim bütçe gerçekleşmelerini duyuracak.

(Ankara/11.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 55. Münih Güvenlik Konferansı'na katılacak, konferans kapsamında ikili görüşmelerde bulunacak.

(Münih)

2- Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro taraftarları ile muhalefet arasındaki gerilim, ABD'nin yönetim değişikliği baskıları ve uluslararası yansımaları takip ediliyor.

(Caracas)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, valiliği ve belediyeyi ziyaret edecek, Binali Yıldırım Üniversitesinde öğrencilerle bir araya gelecek, Binali Yıldırım Üniversitesi Camisi'nde cuma vakti hutbe irat edecek, Pir-i Sami Kur'an Kursu'nun açılışına katılacak.

(Erzincan/09.00-17.30)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde Sualtı Taarruz (SAT) ile Kurtarma ve Sualtı komutanlıklarında görevli 38 askerle bu personelden sorumlu sözde Deniz Kuvvetleri yapılanmasının "mahrem imamı" konumundaki 14 sivilin de aralarında bulunduğu 42'si tutuklu 52 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

- Uşak'ta Fetullahçı Terör Örgütü'nün mali yapılanmasına ilişkin davada aralarında örgütün sözde "bürokrasi imam yardımcısı" olduğu iddia edilen iş adamı Hazim Sesli ile eski Uşak Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım'ın da bulunduğu 9'u tutuklu 36 sanığın yargılanması sürecek.

(Uşak/15.00)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 155 sanığın yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu valilik, AK Parti İl Başkanlığı, Antakya Gençlik Merkezi ve esnafı ziyaret edecek, Hatay Yeni Stadı, Hatay Yeni Spor Salonu ve İskenderun 5 Temmuz Yeni Stadı inşaatlarında incelemelerde bulunacak.

(Hatay/10.30-15.00)

2- FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerini bir araya getiren FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da sona erecek.

- FIFA Başkanı Gianni Infantino, zirveye ev sahipliği yapan Shangri-La Bosphorus Otel'de basın toplantısı düzenleyecek.

(İstanbul/17.30)

3- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftanın ilk maçında Evkur Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Yeni Malatya Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Malatya/20.30)

4- Spor Toto 1. Lig'de 22. haftanın açılış maçında Tetiş Yapı Elazığspor, Şanlıurfa GAP Stadı'nda Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

(Şanlıurfa/19.00)

5- Basketbolda Erkekler Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen dört ekibin başantrenörleri ve kaptanları, Ankara Latanya Otel'de düzenlenecek basın toplantısında medya mensuplarıyla buluşacak.

(Ankara/12.30)

6- 2019 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali, Bosna Hersek'te sürüyor.

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