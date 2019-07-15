GÜNDEM ÖZETİ / 15 Temmuz 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- 15 Temmuz'un üçüncü yılı - "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla yurt genelinde anma programları ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirilecek. - TBMM Başkanı Mustafa Şentop anma törenine katılacak. (TBMM/11.00) - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bakanlık tarafından organize edilen "Gençler Asla Unutmaz Programı"na iştirak edecek. (Ankara/10.00) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Karşıyaka Şehitliği'ni ziyaret edecek, Ankara Emniyet Müdürlüğünün yeni hizmet binasının açılış töreninde yer alacak ve Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığında düzenlenecek programa katılacak. (Ankara/09.00/16.00/18.00) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, TÜRKSAT AŞ’nin anma etkinliklerine iştirak edecek. (Ankara/10.00) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK’in organizasyonuyla gerçekleştirilen, Türkiye’deki yabancı misyon temsilcileri ve ticaret müşavirlerinin katılımıyla düzenlenecek anma programı ve "The Network" belgeseli gala gösterimine katılacak.

(Ankara/10.30) - TBMM Genel Kurulu özel gündemle toplanacak. (TBMM/14.00) - İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberindeki protokol, Edirnekapı Şehitliği'ni ziyaret edecek, Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde anma töreni gerçekleştirilecek. (İstanbul/11.00/11.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda On Birinci Kalkınma Planı görüşülecek. (TBMM/15.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" dolayısıyla düzenlenecek anma etkinlikleri dünya genelinde takip ediliyor. - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Uluslararası Balkan Üniversitesinde (İBU) yapılacak törene iştirak edecek. (Üsküp) 2- AB üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Dış İlişkiler Konseyi toplantısı gerçekleştirilecek. (Brüksel) 3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) GÜNCEL 1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı himayesinde eylülde gerçekleştirilecek "Uluslararası Anti Darbe Hekatonu" basın lansmanı Harbiye Hilton'da düzenlenecek.