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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ağustos 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.08.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne, Yozgat Çayıralan Bal Festivali'ne katılacak, Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Belde Belediye Başkanlığını ve Avanos Belediye Başkanlığını ziyaret edecek.

(Nevşehir/11.00/Yozgat/14.00/15.00/Nevşehir/16.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hacı Bektaş Veli'yi Anma Törenleri'ne katılacak.

(Nevşehir/11.00)

EKONOMİ

1- TÜİK, haziran ayı sanayi üretim endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Kamu işveren heyeti ile kamu görevlileri sendikaları heyeti arasında 5. Dönem Toplu Sözleşme Görüşmeleri'nin dördüncüsü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında yapılacak.

(Ankara/14.30)

SPOR

1- Süper Lig'de 2019-2020 sezonunun açılış maçında ligin yeni ekiplerinden Yukatel Denizlispor ile son şampiyon Galatasaray, Denizli Atatürk Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Denizli/20.30)

2- TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunun ilk maçında Giresunspor ile Menemenspor, Giresun Atatürk Stadı'nda karşılaşacak.

(Giresun/20.00)

3- Dünya Gençler Güreş Şampiyonası Estonya'nın başkenti Tallinn'de sürüyor.

4- 2019 Dünya Kupası'na hazırlanan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Yunanistan'da düzenlenen 29. Uluslararası Akropolis Turnuvası'ndaki ilk maçında Sırbistan ile karşılaşacak.

(Atina/18.00)

5- 2019 Avrupa Şampiyonası'na hazırlanan A Milli Kadın Voleybol Takımı, Gloria Sports Arena'nın ev sahipliğinde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Gloria Kupası'ndaki ikinci maçında İtalya ile karşı karşıya gelecek.

(Antalya/19.00)

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