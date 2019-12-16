HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.12.2019 00:11 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'ndan Cenevre’ye hareket edecek.

- Erdoğan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri’yi ve Uluslararası Demokratlar Birliği Avrupa temsilcilerini ayrı ayrı kabul edecek.

(İstanbul/10.00/Cenevre)

2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kazakistan Bağımsızlık Günü kapsamında Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda düzenlenecek "Tarihten Esintiler" konserine katılacak.

(İstanbul/17.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/11.00)

2- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde, "Suriyeli Sığınmacıların Ülkelerine Dönüş Çalıştayı"na katılacak.

(Ankara/10.00)

3- TBMM'den

- Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

(TBMM/11.00)

- Dışişleri Komisyonu, Türkiye-Libya güvenlik ve askeri iş birliği mutabakatına ilişkin teklifi ele almak üzere toplanacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

2- TÜİK, eylül ayı iş gücü istatistikleri ile ekim ayı perakende satış ve ciro endekslerini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nin açılışına ve "KKTC Turizm Tanıtım Programı"na katılacak, "Varım, Varlığım" isimli gösteriyi izleyecek.

(Lefkoşa)

2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

2- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. hafta Trabzonspor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sona erecek.

(Trabzon/İstanbul/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur, Türkiye'den Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 tur eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERÜnlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!Ünlülerin yılbaşı konser programları belli oldu!
Sultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdıSultanbeyli'de kaza anı kameraya yansıdı
Kızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandıKızıltepe Belediye Başkanlığı'ndan alınan HDP'li Yılmaz tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem

En Çok Okunan Haberler

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Fenerbahçe'de kırmızı kart şoku!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

Yeni partisini kuran Davutoğlu'na iki tebrik telefonu!

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

'Evli adamdan hamile kaldım' sözlerine çok sert tepki

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İncirlik açıklaması: Gerekirse...

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Gaziosmanpaşa'da hareketli dakikalar!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Gelecek Partisi’nin Kurucular Kurulu'ndaki isimler!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Büyük ikramiye bir kişiye çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Malatya’da yolcu otobüsü ile kamyonet çarpıştı: Yaralılar var!

Yolcu otobüsü kamyonet ile çarpıştı!

Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'Doğa Koleji' açıklaması!

ABD, İsrail'deki seçimlerden önce 'Yüzyılın Anlaşması' planını açıklayabilir

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı!

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Göz gözü görmüyor! Mesafe 5 metre

Son dakika: Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

Dolmabahçe'de Libya ile kritik görüşme

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

TBMM'de vekiller 'Las Tesis'le seslenmişlerdi! Soylu'dan dikkat çeken mesaj

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.