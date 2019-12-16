GÜNDEM ÖZETİ / 16 Aralık 2019

- Genel Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının 2020 yılı bütçeleri görüşülecek.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, KKTC Başbakanı Ersin Tatar tarafından kabul edilecek, TİKA'nın Lefkoşa Ofisi'nin açılışına ve "KKTC Turizm Tanıtım Programı"na katılacak, "Varım, Varlığım" isimli gösteriyi izleyecek.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Süper Lig'de 15. hafta Trabzonspor-Yukatel Denizlispor, Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor maçlarıyla sona erecek.

(Trabzon/İstanbul/20.00)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 tur, Türkiye'den Medipol Başakşehir'in de yer alacağı UEFA Avrupa Ligi'nde ise son 32 tur eşleşmelerinin kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılacak.

(Nyon/14.00/15.00)

3- Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun ilk yarısı İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor müsabakasıyla tamamlanacak.

(İstanbul/19.00)

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