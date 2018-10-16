GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek. (TBMM/11.15/13.30/12.45/10.45/09.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hakim ve cumhuriyet savcıların kura törenine katılacak. (Ankara/14.00) 2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ne iştirak edecek. (Ankara/09.30) 3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak. (TBMM/15.00) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak. (Ankara/09.30) 2- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.

(Karaçi) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesindeki "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" konulu sempozyumda konuşma yapacak. Bakanlar, daha sonra Dışişleri Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek. (Ankara/10.30/13.30) 2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak. (Riyad) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana) GÜNCEL 1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan gelişmeler takip ediliyor. (İstanbul) 2- İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gelişmeler izleniyor. (İzmir) 3- FETÖ davaları - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek. (Ankara/09.30) - FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.