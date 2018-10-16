GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- AK Parti, CHP, HDP, MHP ve İYİ Parti'nin Meclis grup toplantıları düzenlenecek.
(TBMM/11.15/13.30/12.45/10.45/09.45)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde hakim ve cumhuriyet savcıların kura törenine katılacak.
(Ankara/14.00)
2- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Girişimci Kadın Çiftçiler Ödül Töreni"ne iştirak edecek.
(Ankara/09.30)
3- TBMM Genel Kurulunda, Türkiye'nin Lübnan'da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'ne TSK unsurlarıyla verdiği desteğin süresinin 1 yıl daha uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi ele alınacak.
(TBMM/15.00)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Enerji Tüketici Zirvesi'ne katılacak.
(Ankara/09.30)
2- TÜİK, ağustos ayı sanayi üretim endeksi ile ciro endekslerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
3- Türk savunma sanayisinin tek kalemdeki en büyük ihracat projelerinden biri olan Pakistan Denizde İkmal Gemisi, törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edilecek.
(Karaçi)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve KKTC Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ankara Üniversitesindeki "Doğu Akdeniz'de Hukuk ve Siyaset" konulu sempozyumda konuşma yapacak. Bakanlar, daha sonra Dışişleri Resmi Konut'ta ortak basın toplantısı düzenleyecek.
(Ankara/10.30/13.30)
2- ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'da temaslarda bulunacak.
(Riyad)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(İstanbul)
2- İzmir'in Menderes ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 22 kişinin hayatını kaybettiği kazayla ilgili gelişmeler izleniyor.
(İzmir)
3- FETÖ davaları
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürecek.
(Ankara/09.30)
- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.30)
SPOR
1 - Basketbol THY Avrupa Ligi'nde ikinci hafta maçları başlayacak. Darüşşafaka Tekfen, Karadağ temsilcisi Buducnost Voli'yi konuk edecek.
(İstanbul/20.15)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta mücadelesi başlayacak. Banvit, Fransa'nın Le Mans takımını ağırlayacak.
(Balıkesir/19.00)
3- ULEB Avrupa Kupası'nda 3. hafta maçları başlayacak. A Grubu'nda Galatasaray, İtalya'nın Germani Brescia Leonessa takımını konuk edecek, C Grubu'nda Türk Telekom deplasmanda Fransa'nın LDLC Asvel Villeurbanne takımıyla karşılaşacak.
(İstanbul/20.00/Lyon/21.30)
4- Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek.
(İstanbul/14.30)
5- UEFA Uluslar A, B, C ve D Liglerinde 4. hafta 9 maçla tamamlanacak.
6- 2019 21 Yaş Altı Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'ta Türkiye, deplasmanda Macaristan'la karşılaşacak.
(Felcsut/19.30)
7- Hentbol Erkekler Süper Lig'in 4. haftasından 1, 5. haftasından 4 maç yapılacak.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı
KYK burs başvurusu nasıl yapılır? 2018 KYK burs ve kredi ücretleri
ABD'den Türkiye'ye üst düzey ziyaret
Meteoroloji'den İstanbul için son dakika uyarısı
Sosyal medya fenomeni 'Gagabulut' tutuklandı!
PlayStation 4 kullananlar dikkat: Bu mesajı sakın açmayın! Anında çökertiyor
Şanlıurfa'da kan donduran olay! İntihar etti, bıraktığı not polisi harekete geçirdi
ABD bu sözleri konuşuyor: Devirmemiz lazım!
En çok arızalanan telefonlar ortaya çıktı! Bilmiyorsanız dikkat...
Fatih Erbakan kararlı! Yeniden Refah Partisi kuruluyor
Mart 2019 seçimleri öncesi yapılan son anketin sonuçları açıklandı! (Partilerin son oy oranları)
Okuyucu Yorumları 0 yorum