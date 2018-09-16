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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2018 00:57 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Topkapı Anıt Mezar'da demokrasi şehitleri Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yılı dolayısıyla düzenlenecek anma etkinliğine katılacak.

(İstanbul/11.00)
2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesinin üniversite kurslarında başarılı olan öğrenciler ile kahvaltıda bir araya gelecek, 28. Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali'ne katılacak, Kafkas Kültür Derneğine ziyarette bulunacak, düğün törenine iştirak edecek.

(Kahramanmaraş/10.00/14.00/15.00/19.00)

EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Günaydınlar Organik İncir İşleme Tesisi'ni, valiliği ve şehit ailesini ziyaret edecek, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Ege Bölge Toplantısı açılışına katılacak.

(Aydın/11.00/11.45/12.15/13.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te sona erecek.

- Organizasyonun dördüncü ve son gününde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etapları geçilecek.

(Muğla/10.08/10.46/11.24)

2- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Antalyaspor, Çaykur Rizespor-Bursaspor, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/İstanbul/17.00/Rize/Konya/20.00)

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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2018

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