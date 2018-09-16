GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2018

(İstanbul/11.00) 2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, Onikişubat Belediyesinin üniversite kurslarında başarılı olan öğrenciler ile kahvaltıda bir araya gelecek, 28. Geleneksel Altın Kemerli Uluslararası Güreş Festivali'ne katılacak, Kafkas Kültür Derneğine ziyarette bulunacak, düğün törenine iştirak edecek.

(Halep/İdlib/Humus)

2- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.

(Sana)

SPOR

1- Dünya Ralli Şampiyonası'nda sezonun 10. ayak yarışları, Türkiye Rallisi adı altında Marmaris'te sona erecek.

- Organizasyonun dördüncü ve son gününde Marmaris, Ovacık ve Gökçe etapları geçilecek.

(Muğla/10.08/10.46/11.24)

2- Spor Toto Süper Lig'de 5. haftaya Demir Grup Sivasspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir-Antalyaspor, Çaykur Rizespor-Bursaspor, Atiker Konyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Sivas/İstanbul/17.00/Rize/Konya/20.00)

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