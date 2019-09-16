GÜNDEM ÖZETİ / 16 Eylül 2019

2- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türk ve Azerbaycan Şehitliği'ni ziyaret edecek, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile görüşecek.

(Adana/10.00)

SPOR

1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor.

- Şampiyonanın üçüncü gününde grekoromen stil 60, 77 ve 130 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, 67, 87 ve 97 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak.

(Nur Sultan/08.00/14.00/15.00)

2- Süper Lig'de 4. haftanın son maçında Aytemiz Alanyaspor ile Fenerbahçe, Bahçeşehir Okulları Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Antalya/20.00)

3- TFF 1. Lig'de 4. hafta Hatayspor-Fatih Karagümrük karşılaşmasıyla tamamlanacak.

(Ankara/19.00)

4- Fransa, Belçika, Slovenya ve Hollanda'nın ortaklaşa düzenlediği 2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda grup maçları sürüyor.

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