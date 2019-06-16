GÜNDEM ÖZETİ / 16 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- ÖSYM tarafından düzenlenen ve toplam 2 milyon 515 bin 91 adayın başvurduğu Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile üçüncü oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak. (10.15 /15.45) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, G-20 Çevre ve Enerji Bakanları Toplantısı'nın Çevre Oturumuna katılacak. (Nagano) 2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Fatih'te İstanbul Kuruyemişçiler Odası üyeleriyle kahvaltıda bir araya gelecek, Arnavutköy'de Alaçamlılar Derneğinin Geleneksel Keşkek Şöleni'ne katılacak, Sultangazi'de Siirt Vakfı ve İkizbağlar Derneğini ziyaret edecek, Çamlıdereliler Derneği üyeleriyle buluşacak. (İstanbul /10.00/14.00/18.00/19.30) 3- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hemşehri dernekleri temsilcileriyle Ataköy Sheraton Otel'de bir araya gelecek, Fatih Karagümrük Spor Kulübünü ziyaret edecek. (İstanbul/11.00/12.30) 4- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Şişli'de "İstanbul Ordulu Dernek Başkanları" ile bir araya gelecek, Kemerburgaz Piknik Alanı'ndaki Büyük Ordulular Pikniği'ne katılacak.

(İstanbul/10.00/13.30) 5- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenecek tartışma programında bir araya gelecek. (İstanbul/21.00) EKONOMİ 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hilton İstanbul Bomonti'de düzenlenecek TİM Olağan Genel Kuruluna katılacak. (İstanbul/15.00) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Küçük Çamlıca TV-Radyo Kulesi inşaatında incelemelerde bulunacak. (İstanbul/10.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hatay Valiliğini ziyaret edecek ve Dışişleri Bakanlığı Hatay Temsilciliğinin açılışına katılacak. (Hatay/15.30/16.00) 2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor. (İdlib/Halep) SPOR 1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında, Gençlik Merkezleri aracılığıyla İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampüsüne kurulan stantta sınava giren gençlerle ve aileleriyle bir araya gelecek.