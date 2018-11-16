GÜNDEM ÖZETİ / 16 Kasım 2018

- FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminde, kapatılan Kuleli Askeri Lisesi, Vaniköy, Beykoz'da yaşananlar ve Çengelköy Polis Merkezi'nin işgali ile burada çıkan olaylarda 8 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 14'ü eski polis 114 sanığın yargılanmasına, İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Konya/18.30/19.00/13.00/14.15)

2- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla sürüyor.

3- Basketbol THY Avrupa Ligi'nin 7. haftasında Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu'nda Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'u ağırlayacak.

(İstanbul/20.30)

4- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftası Eczacıbaşı VitrA-THY maçıyla başlayacak.

(İstanbul/19.00)

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