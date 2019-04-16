GÜNDEM ÖZETİ / 16 Nisan 2019

2- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye-ABD İş Konseyi ile Amerikan-Türk Konseyi tarafından düzenlenen 37. TAİK-ATC Ortak Yıllık Konferansı'na katılacak.

- Darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanması İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de sürecek.

- FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin, eski İstanbul İl Jandarma Komutanı kurmay albay Gürcan Sercan'ın da aralarında bulunduğu 39 sanığın yargılanmasına İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

5- Libya'da Halife Hafter'e bağlı güçlerin Trablus'u ele geçirmek için başlattığı saldırılar ve bölgedeki gelişmeler takip ediliyor.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet" suçlarından dava açılan iş adamı 9 sanığın yargılandığı dava Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan dava açılan ve aralarında örgütün mahrem imamlarının da olduğu iddia edilen 3'ü tutuklu 10 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

- Sakarya'da FETÖ/PDY kapsamında hakkında dava açılan firari eski futbolcu ve milletvekili Hakan Şükür'ün babası Selmet Şükür'ün yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/11.00)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Fenerbahçe Beko ile Litvanya temsilcisi Zalgiris, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

- Günün diğer maçında Rusya ekibi CSKA Moskova, İspanya'nın Baskonia takımını konuk edecek.

(İstanbul/20.45/Moskova/20.00)

3- UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçlarında Juventus-Ajax, Barcelona-Manchester United karşılaşacak.

(Torino/Barselona/22.00)

4- Kadınlar Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek final serisi ilk maçlarında Çukurova Basketbol-OGM Ormanspor, BOTAŞ-Mersin Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Mersin/18.00/Ankara/20.00)

5- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi 5-8'incilik üçüncü ve son maçında Türk Hava Yolları, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi baraj etabı ikinci devre ilk gün maçlarında Cengiz Göllü Voleybol Salonu'nda Halkbank-Karayolları, Çanakkale Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.

(Bursa/13.00/15.00)

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