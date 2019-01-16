GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin MYK ve PM toplantılarına başkanlık edecek.

(Ankara/11.00/14.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İstanbul Teknik Üniversitesi ile mesleki ve teknik eğitim alanında iş birliği protokolü imza törenine katılacak.

(İstanbul/11.00)

2- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İmam Hatipliler Derneği (ÖNDER) tarafından Kızılcahamam'da düzenlenecek, "Türkiye Öğrenci Meclisi Başkanları Buluşması"na iştirak edecek.

(Ankara/10.00)

3- TBMM Genel Kurulu'nda, yaşlılık aylıkları için 1000 liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu tarafından IPARD kapsamında iş birliği protokolü imzalanacak.