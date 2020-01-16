GÜNDEM ÖZETİ / 16 Ocak 2020

(Trablus/Moskova/Ankara)

5- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor.

(İdlib/Halep/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Diyarbakır)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen, Türk sporunun mevcut sorunları ve çözüm önerilerinin ele alındığı "Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı" The Green Park Hotel Ankara'da devam edecek.

(Ankara/09.00)

2- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçlarında Antalyaspor-Göztepe, Trabzonspor-Yukatel Denizlispor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.00/Trabzon/20.30)

3- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Barcelona'yı konuk edecek.

(İstanbul/20.45)

4- Hentbolda Kadınlar Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında Muratpaşa Belediyespor ile Üsküdar Belediyespor karşı karşıya gelecek.

(Antalya/16.00)

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