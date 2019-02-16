GÜNDEM ÖZETİ / 16 Şubat 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Eğitim-Bir-Sen 6. Olağan Genel Kuruluna iştirak edecek.

(Ankara/09.30)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Sincan Pınarbaşı Mahallesi seçim bürosunun açılışına katılacak.

(Ankara/14.30)

2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Valiliği, esnafı, AK Parti İl Başkanlığına ziyarette bulunacak, STK temsilcileri, kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşacak, millet bahçesi alanı ile TOKİ konutlarında inceleme yapacak, Mir Kalesi'ni ve üniversite yerleşkesini ziyaret edecek.

(Hakkari/10.00-17.30)

3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yol-İş Sendikası 11. Olağan Genel Kuruluna ve Etimesgut'ta AK Parti SKM açılışına katılacak, STK ve parti temsilcileriyle buluşacak, seçim irtibat bürosu açılışları gerçekleştirecek.

- Esnaf ziyareti yapacak Soylu, MHP ilçe teşkilatını ziyaret edecek, gençlerle buluşacak, Çankırılılar Derneğinin gecesine iştirak edecek.

(Ankara/10.00-19.00)

4- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, hayırseverler, iş insanları ve STK temsilcileri ile bir araya gelecek, Valiliği, Özel Manisa OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, "Ziya Öğretmen İle Eğitim Buluşmaları" programına iştirak edecek.