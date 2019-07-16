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GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 00:06 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın, "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminerine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- CHP ve HDP'nin Meclis grup toplantıları yapılacak.

(TBMM/13.30/12.45)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katılacak, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şehit olan Ali Anar’ın ailesini ziyaret edecek.

(Ankara/10.30/11.30)

2- TBMM Genel Kurulunda, ekonomi alanında düzenlemeler içeren "torba kanun teklifi"nin görüşmelerine başlanacak.

(TBMM/15.00)

EKONOMİ

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanada'da bir firma için inşa edilen "Calvert" isimli Arktik fabrika balıkçı gemisinin denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

(Yalova/10.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayı İşgücü İstatistikleri ile haziran ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi'ni açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya gelecek.

(Üsküp)

2- Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda yeni Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı seçilecek.

(Strazburg)

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 3. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katılacak.

(Ankara/10.00)

2- YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Türkiye'nin Fırsat Penceresi: "Türk Yükseköğretimi" toplantısına iştirak edecek.

(Muş/10.00)

3- Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

4- FETÖ davaları

- 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan dava açılan, örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve FETÖ'nün Kozan imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Adana/10.00)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya / 14.15)

SPOR

1- Dünya Eskrim Şampiyonası, Macaristan'da sürüyor.

(Budapeşte)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

***

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