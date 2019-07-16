GÜNDEM ÖZETİ / 16 Temmuz 2019

1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kanada'da bir firma için inşa edilen "Calvert" isimli Arktik fabrika balıkçı gemisinin denize indirilmesi dolayısıyla düzenlenecek törene katılacak.

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kahramankazan Şehitleri ve Demokrasi Müzesi'nin açılış törenine katılacak, 15 Temmuz darbe girişiminde Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda şehit olan Ali Anar’ın ailesini ziyaret edecek.

1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, SETA'nın, "Üçüncü Yılında 15 Temmuz Darbe Girişimi ve FETÖ ile Mücadele" başlıklı seminerine katılacak.

3- Büyükada'da yapılan toplantıya ilişkin aralarında yabancı uyrukluların da bulunduğu 11 sanığın "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "silahlı terör örgütüne yardım etme" suçlarından 15'er yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanmasına İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

3- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Makedonya ziyaretinin ikinci gününde mevkidaşı Nikola Dimitrov ile bir araya gelecek.

(Ankara/09.30)

- Adana'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında silahlı terör örgütü kurma ve yönetme suçundan dava açılan, örgüte ait hücre evinde sahte kimlikle yakalanan ve FETÖ'nün Kozan imamı olduğu iddia edilen tutuklu sanığın yargılanması, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.

(Adana/10.00)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına ilişkin Mustafa ve Serdar Seyitoğlu'nun, ''anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs ve silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(İstanbul/10.30)

- Sakarya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla hakkında dava açılan ve yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmak isterken Edirne'de yakalanarak tutuklanan sanığın yargılanmasına Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Sakarya / 14.15)

SPOR

1- Dünya Eskrim Şampiyonası, Macaristan'da sürüyor.

(Budapeşte)

2- UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları başlayacak.

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