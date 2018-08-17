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GÜNDEM ÖZETİ /17 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 00:19 | Son Güncelleme

GÜNDEM ÖZETİ /17 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, partisinin 6. Olağan Kongresi'ne ilişkin Ankara Spor Salonu'nda basın toplantısı yapacak.

(Ankara/14.30)

2- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker, partisinin 6. Olağan Büyük Kongresi dolayısıyla Türkiye'ye gelen uluslararası parti temsilcileri ve siyasetçiler onuruna resepsiyon verecek.

(Ankara/19.15)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve ihracatçı birliklerince Türk Eximbank’a kullandırılacak sermaye benzeri fon desteği protokol imza törenine katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ikinci çeyreğe ilişkin uluslararası yatırım pozisyonunu açıklayacak.

(Ankara/10.00)

3- TÜİK, haziran ayı perakende satış endekslerini, temmuz ayı yurt dışı üretici fiyat endeksini ve ağustos ayı tüketici güven endeksini yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

4- TOBB, temmuz ayı kurulan ve kapanan şirket istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve beraberindeki büyükelçiler Konya​​​​ Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Vali Yakup Canbolat, Bedesten Çarşısı'nı ziyaret edecek, sema gösterisine katılacak.

(Konya/11.00/12.00/13.00/16.30)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

GÜNCEL

1- Marmara Depremi'nin 19. yılı

- Merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 7,4 büyüklüğündeki 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde yaşamını yitirenler, depremin meydana geldiği saatte anılacak.

(Kocaeli/Sakarya/Yalova/03.02)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Harp Akademileri Komutanlığındaki faaliyetlerle dönemin Akademi Komutanı Korgeneral Tahir Bekiroğlu'nun kaçırılarak cezaevine konulmasına ilişkin, 126 sanığın yargılanmasına İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişimi sırasında Kara Havacılık Komutanlığındaki eylemlere ilişkin 152 kişinin yargılanmasına Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftanın açılış maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor, Medical Park Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

(Trabzon/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. hafta Ümraniyespor-Adanaspor, Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor müsabakalarıyla başlayacak.

(İstanbul/17.00/Elazığ/19.15)

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17 AĞUSTOS 2018 AA GÜNDEM ÖZETİ gündem

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