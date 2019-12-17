GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak. - BM Cenevre Ofisi'nde katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek katılımlı öğle yemeğine iştirak edecek. - 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret edecek Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek. (Cenevre) 2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret edecek; Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak, Dönem Başkanlığını yürüttüğü TÜRKPA 9. Genel Kurulu için Bakü'ye gidecek. (Konya/17.00-22.30) 3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak. (Ankara/13.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak. (Konya/19.00) 2- TBMM'den - TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi ele alınacak. (TBMM/11.00) EKONOMİ 1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak. (Ankara/10.00/14.30) 2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor. (Trablus/Ankara) 2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor. (Ankara) 3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor. (Bağdat) 4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak. (Ankara/14.00) 2- İstanbul Havalimanı'nın 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. (İstanbul/09.00) 3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor. (Diyarbakır) 4- Kayseri'de 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 15 asker, törenle anılacak. (Kayseri/08.30) 5- FETÖ davaları - FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Vanspor FK-Kasımpaşa, Antalyaspor-Eyüpspor, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor, Tuzlaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Van/13.00/Antalya/14.30/Samsun/16.30/Adana/18.30/İstanbul/20.45) 2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris, Fenerbahçe Beko da Yunanistan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak. (Kaunas/21.00/Atina/22.00) 3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Brezilya'nın Flamengo ile Suudi Arabistan'ın El Hilal, beşincilik maçında ise Katar'ın El-Sadd ile Tunus'un Esperance takımları karşı karşıya gelecek. (Doha/20.30/17.30) 4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek. (Bursa/20.00) 5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u ağırlayacak. (Gaziantep/20.00) 6- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak. (Kaliningrad/20.00) 7- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek.