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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Aralık 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 00:11 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Cenevre Ofisi'nde 1. Küresel Mülteci Forumu'na katılacak.

- BM Cenevre Ofisi'nde katılımcılara hitap edecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı İmran Han ile ikili görüşme gerçekleştirecek ve BM Genel Sekreterinin ev sahipliğinde düzenlenecek yüksek katılımlı öğle yemeğine iştirak edecek.

- 1. Küresel Mülteci Forumu kapsamında Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenecek "Hayat Devam Ediyor, Sanat Devam Ediyor" sergisini ziyaret edecek Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'le bir araya gelecek.

(Cenevre)

2- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Konya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Mevlana Türbesi'ni ziyaret edecek; Mevlana Kültür Merkezinde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak, Dönem Başkanlığını yürüttüğü TÜRKPA 9. Genel Kurulu için Bakü'ye gidecek.

(Konya/17.00-22.30)

3- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanacak.

(Ankara/13.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Şebiarus Töreni'ne katılacak.

(Konya/19.00)

2- TBMM'den

- TBMM Genel Kurulunda, Cumhurbaşkanlığı ve bağlı kurumların bütçeleri ile 2020 Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi'nin ilk 4 maddesi ele alınacak.

(TBMM/11.00)

EKONOMİ

1- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, ekim ayına ilişkin özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ile ekim ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/10.00/14.30)

2- Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayı konut satış istatistikleri ile Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Libya'da Ulusal Mutabakat Hükümeti birlikleri ile Halife Hafter güçleri arasında yaşanan çatışmalar takip ediliyor.

(Trablus/Ankara)

2- Hindistan'da vatandaşlık yasasına karşı düzenlenen protesto gösterileri izleniyor.

(Ankara)

3- Irak'ın başkenti Bağdat ve güney kentlerindeki hükümet karşıtı gösteriler takip ediliyor.

(Bağdat)

4- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor.

(Halep/İdlib/Haseke/Rakka)

GÜNCEL

1- Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2020'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında üçüncü toplantısını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde yapacak.

(Ankara/14.00)

2- İstanbul Havalimanı'nın 1. Yıl Değerlendirme Toplantısı, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Kadri Samsunlu'nun ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

(İstanbul/09.00)

3- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler izleniyor.

(Diyarbakır)

4- Kayseri'de 17 Aralık 2016'da bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısında şehit düşen 15 asker, törenle anılacak.

(Kayseri/08.30)

5- FETÖ davaları

- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçlarında Vanspor FK-Kasımpaşa, Antalyaspor-Eyüpspor, Yılport Samsunspor-Çaykur Rizespor, Adanaspor-Aytemiz Alanyaspor, Tuzlaspor-Galatasaray karşı karşıya gelecek.

(Van/13.00/Antalya/14.30/Samsun/16.30/Adana/18.30/İstanbul/20.45)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 14. haftasında Anadolu Efes, Litvanya temsilcisi Zalgiris, Fenerbahçe Beko da Yunanistan ekibi Panathinaikos ile deplasmanda karşılaşacak.

(Kaunas/21.00/Atina/22.00)

3- Futbolda Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 2019 FIFA Dünya Kulüpler Kupası'nda yarı finalde Brezilya'nın Flamengo ile Suudi Arabistan'ın El Hilal, beşincilik maçında ise Katar'ın El-Sadd ile Tunus'un Esperance takımları karşı karşıya gelecek.

(Doha/20.30/17.30)

4- Basketbolda ULEB Avrupa Kupası B Grubu 10. ve son hafta maçında TOFAŞ, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kuban'ı konuk edecek.

(Bursa/20.00)

5- Basketbolda FIBA Şampiyonlar Ligi'nin 9. haftasında C Grubu'nda Gaziantep Basketbol, Çekya temsilcisi ERA Nymburk'u ağırlayacak.

(Gaziantep/20.00)

6- Voleybolda CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi B Grubu 3. hafta maçında VakıfBank, Rusya temsilcisi Lokomotiv Kaliningrad Region'a konuk olacak.

(Kaliningrad/20.00)

7- Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta, Polonya temsilcisi Grupa Azoty Chemik'i konuk edecek.

(İstanbul/19.00)

8- Voleybolda CEV Erkekler Challenge Kupası 16'lı final turu rövanş maçlarında Spor Toto, Kosova ekibi Luboteni'yi ağırlayacak, Tokat Belediye Plevne ise Belçika temsilcisi BDO Volley Haasrode ile deplasmanda karşılaşacak.

(Ankara/18.00/Heverlee-Leuven/22.30)

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