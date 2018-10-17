GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak. - Baş başa görüşecek iki lider, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek. - İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayacak Erdoğan ve Dodon, ortak basın toplantısı düzenleyecek. - Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine iştirak edecek. - Büyük Stefan Anıtı'nı ziyaret edecek Erdoğan, mevkidaşı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak. - Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip'i kabul edecek. - Erdoğan ve Filip, anlaşmaların imzalanması törenine iştirak edecek. (Moldova) 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak. (Ankara/10.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" konulu uluslararası seminerin açılışına katılacak.

(İstanbul/09.30) 2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara Bölge Toplantısı'nın açılışına katılacak. (Ankara/10.30) 3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak. (Ankara/11.00) 4- TBMM'den - Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek. - Dışişleri Komisyonunda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ''KKTC ve Bölgesel Gelişmeler'' hakkında komisyonu bilgilendirecek. - KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek. (TBMM/14.00/11.00/11.00/12.30) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG 3. AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılacak.

(İstanbul/10.00) 2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ile Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında TOBB'da gerçekleştirilecek Standardizasyon Zirvesi'ne iştirak edecek. (İstanbul/10.00/Ankara/14.00) 3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, FAO Genel Direktör Yardımcısı Viladimir Rakhmanin ile görüşecek ve "Sürdürülebilir Gıda Konferansı"na katılacak. (İstanbul/08.30/09.30) 4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 5- TÜİK, ağustos ayı perakende satış endekslerini duyuracak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti için gelecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek. (Ankara) 2- Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) ele almak için Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu olan akşam yemeğinde bir araya gelecek. (Brüksel) 3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor. (Sana)

GÜNCEL 1- FETÖ davaları - FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek. (İstanbul/10.00) - Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek. (Ankara/09.30) KÜLTÜR SANAT 1- Devlet Opera ve Balesinin en popüler eserlerinden "Güldestan", Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından Zorlu PSM'de sahnelenecek. (İstanbul/20.30) SPOR 1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris, Fenerbahçe ise Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek. (İstanbul/20.00/20.45) 2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Litvanya'nın Neptunas takımıyla karşılaşacak. (Klaipeda/19.00) 3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 3. hafta mücadelesi sona erecek. B Grubu'nda TOFAŞ deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşı karşıya gelecek.