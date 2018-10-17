GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ekim 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920
1- Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moldova ziyareti
- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılanacak.
- Baş başa görüşecek iki lider, heyetler arası görüşme gerçekleştirecek.
- İki ülke arasında stratejik ortaklık açıklamasını imzalayacak Erdoğan ve Dodon, ortak basın toplantısı düzenleyecek.
- Erdoğan ve mevkidaşı, Cumhurbaşkanlığı Sarayı önündeki anıt taşın açılması ve binanın hizmete alınması törenine iştirak edecek.
- Büyük Stefan Anıtı'nı ziyaret edecek Erdoğan, mevkidaşı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda onuruna verilecek resmi öğle yemeğine katılacak.
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, hükümet binasında Moldova Başbakanı Pavel Filip'i kabul edecek.
- Erdoğan ve Filip, anlaşmaların imzalanması törenine iştirak edecek.
(Moldova)
1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
(Ankara/10.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İslamofobi: Bir İnsan Hakları İhlali ve Irkçılığın Çağdaş Görünümü" konulu uluslararası seminerin açılışına katılacak.
(İstanbul/09.30)
2- CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, partisinin Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde düzenlenecek Ankara Bölge Toplantısı'nın açılışına katılacak.
(Ankara/10.30)
3- CHP Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbal, parti genel merkezinde basın toplantısı yapacak.
(Ankara/11.00)
4- TBMM'den
- Genel Kurulda, trafik cezalarının artırılması, kolluk personelinin TSK'daki muadilleriyle eşit haklara sahip olması, uyuşturucu ile mücadelede ek önlemler alınması, güvenlik korucularının gençleştirilmesi gibi düzenlemelerin de bulunduğu kanun teklifi görüşülecek.
- Dışişleri Komisyonunda, KKTC Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ''KKTC ve Bölgesel Gelişmeler'' hakkında komisyonu bilgilendirecek.
- KİT Komisyonunda, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürlüğü ile Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ Genel Müdürlüğünün 2015-2016 yılı hesapları görüşülecek.
(TBMM/14.00/11.00/11.00/12.30)
EKONOMİ
1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG 3. AR-GE İnovasyon Zirvesi ve Sergisi'ne katılacak.
(İstanbul/10.00)
2- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi ile Dünya Standartlar Günü etkinlikleri kapsamında TOBB'da gerçekleştirilecek Standardizasyon Zirvesi'ne iştirak edecek.
(İstanbul/10.00/Ankara/14.00)
3- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, FAO Genel Direktör Yardımcısı Viladimir Rakhmanin ile görüşecek ve "Sürdürülebilir Gıda Konferansı"na katılacak.
(İstanbul/08.30/09.30)
4-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin kısa vadeli borç istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
5- TÜİK, ağustos ayı perakende satış endekslerini duyuracak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'ye çalışma ziyareti için gelecek ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüşecek.
(Ankara)
2- Avrupa Birliği'nin (AB) 28 lideri, İngiltere'nin birlikten ayrılmasını (Brexit) ele almak için Liderler Zirvesi'nin ilk oturumu olan akşam yemeğinde bir araya gelecek.
(Brüksel)
3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
GÜNCEL
1- FETÖ davaları
- FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturmasında kumpas kurdukları iddiasıyla 25'i tutuklu 108 sanığın yargılanmasına İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince devam edilecek.
(İstanbul/10.00)
- Darbe girişiminin komuta merkezi olan Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 469 sanıklı dava, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde sürdürülecek.
(Ankara/09.30)
KÜLTÜR SANAT
1- Devlet Opera ve Balesinin en popüler eserlerinden "Güldestan", Modern Dans Topluluğu İstanbul tarafından Zorlu PSM'de sahnelenecek.
(İstanbul/20.30)
SPOR
1- Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. Anadolu Efes, Litvanya'nın Zalgiris, Fenerbahçe ise Rusya'nın Khimki takımını konuk edecek.
(İstanbul/20.00/20.45)
2- Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta maçları tamamlanacak. Beşiktaş Sompo Japan, deplasmanda Litvanya'nın Neptunas takımıyla karşılaşacak.
(Klaipeda/19.00)
3- Basketbol ULEB Avrupa Kupası'nda 3. hafta mücadelesi sona erecek. B Grubu'nda TOFAŞ deplasmanda Rusya'nın Lokomotiv Kuban takımıyla karşı karşıya gelecek.
(Krasnodar/20.00)
4- Basketbol FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda ilk hafta maçları yapılacak. A Grubu'nda Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol, Hollanda'nın ZZ Leiden takımını ağırlayacak, C Grubu'nda İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Hollanda'nın Donar, Pınar Karşıyaka da Belçika'nın Spirou Basket takımına konuk olacak.
(Sakarya/20.30/Groningen/20.30/Charleroi/21.30)
5- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Süper Kupa maçında yarın Rusya'nın UMMC Ekaterinburg ekibi ile karşı karşıya gelecek.
(Ekaterinburg/17.00)
6- Voleybol CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi 1. tur rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Finlandiya'nın Ford Store Levoranta takımını konuk edecek.
(İstanbul/17.00)
7- TFF 2. ve 3. Liglerde 8. hafta maçları yapılacak.
***
Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.
Binlerce Suriyeli yola çıktı! Eşyasını alan terk etti
CNN'den Cemal Kaşıkçı iddiası: Öldürüldükten sonra cesedi parçalandı
ABD'den İran'da 20 şirket ve bankaya yaptırım!
Yalova'da camide ilginç hata! Cemaat şaşkın
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan istifa etti
Manisa'da bisiklet sürücüsüne 235 liralık trafik cezası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dakika açıklamalar
Winamp müzik uygulaması geri mi dönüyor? Müthiş iddia...
Devlet Bahçeli'den Rahip Brunson çıkışı!
WhatsApp kullanıyorsanız dikkat... 'Mesajı geri al' özelliğinde artık 13 saat 8 dakika 16 saniyeniz var!
Okuyucu Yorumları 0 yorum