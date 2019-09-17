GÜNDEM ÖZETİ / 17 Eylül 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Babadağ, Merkezefendi, Serinhisar, Honaz ve Bozkurt belediyelerini ziyaret edecek, Merkezefendi Belediyesi Kazım Arslan Parkı'nın açılış töreni ile Babadağ ve Honaz'da halk buluşmasına katılacak. (Denizli/11.00-17.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın 58. Ölüm Yıl Dönümü Anma Programı'na katılacak. (İstanbul/10.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Anadolu Ajansının (AA) Global İletişim Ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'nin açılışına katılacak. (İstanbul/10.00) 2- TÜİK, ağustos ayı Tarım Ürünleri Üretici Fiyat Endeksi verilerini açıklayacak. (Ankara/10.00) 3- Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 13 ay (385 gün) ve 6 yıl (2149 gün) vadeli iki tahvil ihalesi gerçekleştirilecek.

(Ankara) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ürdün Kültür ve Gençlik Bakanı Muhammed Ebu Rumman ile bir araya gelecek, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı Niyet Beyanı imza törenine katılacak, TİKA tarafından yürütülen projeleri inceleyecek ve çeşitli temaslarda bulunacak. (Amman) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler izleniyor. (Halep/İdlib/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) 2- Adnan Oktar suç örgütüne yönelik, Oktar'ın da aralarında bulunduğu 167'si tutuklu 226 sanığın yargılanmasına İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de başlanacak. (İstanbul/10.00) 3- FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek. (Ankara/09.30) SPOR 1- Dünya Güreş Şampiyonası Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da sürüyor. - Şampiyonanın dördüncü gününde kadınlar 50, 53, 55 ve 72 kilolarda elemeler, çeyrek ve yarı finaller, grekoromen stil 60, 67 ve 130 kilolarda ise repesaj ve finaller yapılacak. Milli güreşçi Rıza Kayaalp, 130 kilo finalinde Kübalı Oscar Pino Hinds ile altın madalya mücadelesi verecek.