HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri'de pazar yeri ve AK nokta ziyareti gerçekleştirecek, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile toplantıda bir araya gelecek, Çatalca'da bazı proje alanlarını ve Roman Mahallesi'ni ziyaret edecek, Roman vatandaşların tapu sorunlarına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak, taşınması planlanan sanayi bölgesi esnafı ile buluşacak.

(İstanbul/ 15.00-20.15)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de Halkalı 112 binasını, Fatih'te İHH İnsani Yardım Vakfını, Bayrampaşa'da Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret edecek, Arnavutköy'de Haraçcı, Tayakadın ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak, Beylikdüzü'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul / 09.30-20.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri İSKOBİR İkitelli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Birliği yönetimini ziyaret edecek.

(İstanbul/11.30)

EKONOMİ

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da 17 Haziran Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü programına katılacak.

(Ankara/10.00)

2- Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, Anadolu Ajansı (AA) Finans Masası'na konuk olacak.

(İstanbul/14.00)

3- TÜİK, mart ayı iş gücü ve mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi Toplantısı düzenlenecek.

(Lüksemburg)

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İdlib/Halep)

GÜNCEL

1- Dokuzuncu Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, ölümünün 4. yılında memleketi Isparta'daki mezarı başında anılacak.

(Isparta/11.00)

2- FETÖ davaları

- FETÖ'nün darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 76’sı tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün iş dünyası yapılanmasına yönelik FETÖ elebaşı Fetullah Gülen, kapatılan TUSKON'un başkanı Rızanur Meral ve genel sekreteri Mustafa Muhammet Günay ile Ömer Faruk Kavurmacı ve Faruk Güllü'nün de aralarında bulunduğu 86 sanığın yargılanması, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de sürecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ'nün darbe girişiminde Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 sanığın yargılanmasına 4. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

SPOR

1- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki play-off final serisinin beşinci maçı Sinan Erdem Spor Salonu'nda yapılacak.

(İstanbul/20.00)

2- Avrupa Eskrim Şampiyonası Almanya'nın Düsseldorf kentinde başlayacak.

3- Futbolda 2019-2020 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi Türkiye için başlayacak.

4- Kadın A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında deplasmanda Moldova ile karşılaşacak.

(Kişinev/19.00)

5- Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası, gruplarda üçüncü ve son maçlarla sürüyor. A Grubu'nda Nijerya-Fransa, Güney Kore-Norveç, B Grubu'nda ise Çin-İspanya, Güney Afrika-Almanya müsabakaları yapılacak.

(Rennes/Reims/22.00/Le Havre/Montpelliler/19.00)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERİşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!İşte kaynanalardan yaka silken Zuhal Topal'ın kendi kayınvalidesi!
Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)Yıldırım-İmamoğlu ortak yayını (13)
İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem gündem özeti Gündem Özeti 17 Haziran 2019 Gündem Özeti AA

En Çok Okunan Haberler

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

YKS soru kitapçıkları ve cevap anahtarı yayımlandı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

HDP, İstanbul seçimi için kararını açıkladı!

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Bitcoin'de yılın rekor düzeyi: 9,322 dolar

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Kenan Doğulu'dan flaş hamle!

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Erdoğan açıkladı! Suriyelilere maaş bağlandı mı?

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

Flaş gelişme! Ankara'da o ihaleler incelenecek

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Kısa Babalar Günü mesajları 2019: Babalar için kısa ama öz ve anlamlı mesajlar ile sözler

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da arazi kavgası! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Sivas'ta acı olay... Temas ettiği kene hayatına mal oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AA'dan seçim gecesi yaşananlar ile ilgili flaş açıklama! İmamoğlu'na böyle cevap verdiler!

İmamoğlu'nun sözlerine AA'dan yanıt!

Türkiye, Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu'na kilitlendi!

Türkiye ekran başına kilitlendi!

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Hastanede bulaşıcı hastalık paniği! Karantinaya alındı

Diyarbakır'da askeri personelin kaçırılması olayının şüphelisi yakalandı

Askeri personelin kaçırılması olayından aranıyordu! Böyle yakalandı

Bodrum’da uçak pistten çıktı! Havalimanı uçuşlara kapatıldı

Bodrum’da panik anları! Uçuşlara kapatıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

Türkiye'den çok sert tepki: Herkes haddini bilsin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.