GÜNDEM ÖZETİ / 17 Haziran 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Silivri'de pazar yeri ve AK nokta ziyareti gerçekleştirecek, Silivri Mimarlar Odası ve imar problemi olan Değirmenköy sakinleri ile toplantıda bir araya gelecek, Çatalca'da bazı proje alanlarını ve Roman Mahallesi'ni ziyaret edecek, Roman vatandaşların tapu sorunlarına ilişkin bilgilendirme toplantısına katılacak, taşınması planlanan sanayi bölgesi esnafı ile buluşacak.

(İstanbul/ 15.00-20.15)

2- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de Halkalı 112 binasını, Fatih'te İHH İnsani Yardım Vakfını, Bayrampaşa'da Tüm Otobüsçüler Federasyonunu ziyaret edecek, Arnavutköy'de Haraçcı, Tayakadın ve Yeniköy mahallelerinde vatandaşlarla buluşacak, Beylikdüzü'nde gençlerle bir araya gelecek.

(İstanbul / 09.30-20.00)

3- CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak başkanlığındaki CHP Ekonomi Masası üyeleri İSKOBİR İkitelli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri Birliği yönetimini ziyaret edecek.