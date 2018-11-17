HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.11.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin İstanbul İl Başkanlığınca Türker İnanoğlu Maslak Show Center'da düzenlenen "Sokaktan İstanbul'a Mahalle Temsilcileri Toplantısı"na katılacak.

(İstanbul/15.00)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Papillon Ayscha Hotel'de düzenlenen UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Büyük Buluşması'na iştirak edecek.

(Antalya/09.00)

EKONOMİ

1- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, DEİK İş Konseyleri Mali Genel Kurulu Kapanış Oturumu'na katılacak.

(İstanbul/14.30)

DÜNYA DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu New York'taki temasları kapsamında Türkevi Binasının inşaat alanını ziyaret edecek. Çavuşoğlu, Türkiye'nin New York Başkonsolosluğunda vatandaşlarla bir araya gelecek.

(New York)

2- İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin gelişmeler takip ediliyor.

(Gazze)

3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

4 - Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda öldürülmesinin dünyadaki yansımaları takip ediliyor.

(Riyad/Washington/Ankara)

GÜNCEL

1- Anadolu Ajansı, İstanbul'da ev sahipliği yapacağı Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği (ABNA-SE) 27. Genel Kurulu ve Konferansı ile dönem başkanlığını Yunanistan'ın Atina-Makedonya Haber Ajansından (ANA/MPA) devralacak.

(İstanbul / 09.00)

SPOR

1- UEFA Uluslar Ligi'nde 5. hafta A, B, C ve D liglerinde 7 maçla tamamlanacak.

- B Ligi'nde yer alan Türkiye, 2. Grup'taki dördüncü ve son maçında Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda İsveç'i konuk edecek.

(Konya/20.00)

2- A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2019 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Grubu'ndaki beşinci maçında deplasmanda Polonya ile karşılaşacak.

(Bydgoszcz/20.30)

3- Hentbolda Erkekler EHF Şampiyonlar Ligi C Grubu 8. hafta maçında Beşiktaş Mogaz, Makedonya temsilcisi Metalurg ile İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

(Kocaeli/16.00)

4- Hentbolda Kadınlar Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Polatlı Belediyespor, İsrail temsilcisi Maccabi Srugo ile deplasmanda karşılaşacak. Aynı kupada Yenimahalle Belediyespor ise 3. tur ilk maçında Azerbaycan'ın Azeryol Bakü takımını konuk edecek.

(Rishon Lezion/16.00/Ankara/17.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-TOFAŞ, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(Sakarya/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasına Fenerbahçe-Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Halkbank-Karayolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/İstanbul/16.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftası Halkbank-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları yapılacak.

- Ligde 7. hafta erteleme maçında ise 1955 Batman Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaşacak.

(Batman/17.00)

9- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig'de 13. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.

10- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Moda Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

Aylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısıAylık kazancı dudak uçuklatıyor! O sosyal medyanın en nefret edilen kullanıcısı
Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldıManisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
AA GÜNDEM ÖZETİ

En Çok Okunan Haberler

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Gelin adayı Hanife'nin son hali şaşırttı! Estetik mi yaptırdı?

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

ABD'den Türkiye açıklaması!

ABD'den Türkiye açıklaması!

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

Zayn Malik: Artık Müslüman değilim

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

İlginizi Çekebilir

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Ali Ağaoğlu mahkemede anlattı! 'Bu hükümeti düşüreceğiz' sorusu...

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Son dakika! Şırnak'tan acı haber! Şehit ve yaralılar var

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

Meteoroloji'den 6 il için kar uyarısı!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan polislere 3600 ek gösterge müjdesi

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Meteoroloji'den kritik uyarı: Orta Akdeniz'den geliyor

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Manisa'da 21 asker gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Samsun'da feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

Toplantıya giden AK Partililer kaza yaptı!

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

ABD'deki FETÖ yöneticisi M. Salih Gözegir Türkiye'ye getirildi

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

Meteoroloji açıkladı! Bu kış nasıl geçecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.