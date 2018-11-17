GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2018

(Rishon Lezion/16.00/Ankara/17.00)

5- Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftası Adatıp Sakarya Büyükşehir Belediye Basketbol-TOFAŞ, Türk Telekom-Bahçeşehir Koleji, Banvit-Pınar Karşıyaka müsabakalarıyla başlayacak.

(Sakarya/13.00/Ankara/15.15/Balıkesir/17.30)

6- Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 5. haftasına Fenerbahçe-Galatasaray, Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank, Halkbank-Karayolları, Kameroğlu Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Çanakkale Belediyespor müsabakalarıyla devam edilecek.

(İstanbul/14.00/Aydın/15.00/Ankara/İstanbul/16.00)

7- Voleybolda Efeler Ligi'nin 6. haftası Halkbank-İkbal Afyon Belediyesi Yüntaş maçıyla başlayacak.

(Ankara/14.00)

8- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 8. hafta müsabakaları yapılacak.

- Ligde 7. hafta erteleme maçında ise 1955 Batman Belediyespor ile Beykoz Belediyespor karşılaşacak.

(Batman/17.00)

9- TFF 2. Lig'de 13. hafta 3 maçla, TFF 3. Lig'de 13. hafta 6 karşılaşmayla başlayacak.

10- Beşiktaş Kulübünün olağan divan kurulu toplantısı Vodafone Park Moda Merkezi'nde yapılacak.

(İstanbul/10.30)

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