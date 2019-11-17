GÜNDEM ÖZETİ / 17 Kasım 2019

(Ankara/15.00/Tokat/15.30/Bursa/16.00/İstanbul/20.00)

6- Yenimahalle Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Challenge Kupası 3. tur rövanş maçında Çekya temsilcisi DHC Sokol'u konuk edecek.

(Ankara/16.00)

7- Hentbol Erkekler Süper Lig'de 6. hafta maçları yapılacak.

- Kadınlar Süper Lig'in 7. haftasında ise tek maç oynanacak.

8- TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de 13. hafta maçları tamamlanacak.

9- Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 20. yarışı Brezilya Grand Prix'si koşulacak.

(Sao Paulo/20.10)

10- MotoGP Dünya Şampiyonası'nda 2019 sezonu, 19. yarış olan Valencia Grand Prix'siyle sona erecek.

(Valencia/16.00)

11- Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) tarafından düzenlenen ATP Finalleri, İngiltere'nin başkenti Londra'da sona erecek.

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