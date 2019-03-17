GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mart 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret edecek, Yeni Zelanda'daki terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulunacak, Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Biyoteknoloji Araştırma ve Üretim Tesisi açılışına ve Malkara Ziraat Odasının onuruna verdiği akşam yemeğine katılacak. (İstanbul/13.18/Tekirdağ/16.30-20.00) 2- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP-İYİ Parti ortak mitingine katılacak. (Balıkesir/14.00) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti seçim koordinasyon merkezini, Kazımpaşa esnafını, Valiliği, Aras Elektrik Dağıtım AŞ'yi ve Engelsiz Yaşam Merkezi'ni ziyaret edecek, şehit yakınları ve gazilerle yemekte bir araya gelecek. (Kars/10.30-15.00) 2- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çanakkale'de sosyal konut ve kentsel dönüşüm toplantısına ve Lapseki kanalizasyon arıtma açılışına katılacak, Yalova'da Valiliği, AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Termal ilçesinde vatandaş ile buluşma programına ve inşaat sektörü temsilcileriyle toplantıya iştirak edecek.

(Çanakkale/10.30-12.00/Yalova/13.15-18.30) 3- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul'un Üsküdar, Ümraniye, Fatih ilçeleri ile Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde vatandaşlara hitap edecek. (İstanbul/11.00/14.00/16.30/Tekirdağ/19.30) 4- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan için Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenecek olan cenaze törenine katılacak. (İstanbul/10.00) 5- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, milletvekilleri, hayırseverler, iş adamları ve STK temsilcileri ile buluşmaya, Atatürk Kız Lisesi açılışı ile Erman Ilıcak Fen Lisesi temel atma törenine katılacak, Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek, AXA Sigorta Erkekler Kupa Voley finalini izleyecek. (Malatya/09.00-18.30) 6- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, parti teşkilatı mensupları ile kahvaltıya, Altınordu aday ve proje tanıtımına, STK temsilcileri ve teşkilat mensupları ile yemeğe iştirak edecek. (Ordu/10.30/13.30/19.00) 7- AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, Sporcu Buluşmasına katılacak.

(Ankara/15.00) EKONOMİ 1- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Siirt'te Baykan AK Parti SKM'yi ve Valiliği ziyaret edecek, Siirt Yatırımları Açılış ve İmza Töreni'ne katılacak, kanaat önderleriyle toplantı yapacak ve İl SKM'ye ziyarette bulunacak. - Varank Batman'da Beşiri esnafına, organize sanayi bölgesine, ticaret odası ve ticaret borsasına, SKM'ye ziyaret gerçekleştirecek. (Siirt/09.00-13.00/Batman/15.00-18.30) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Yeni Zelanda'nın Christchurch şehrindeki iki camiye düzenlenen terör saldırısının ardından bölgedeki gelişme ve tepkiler takip ediliyor. (Christchurch/Ankara) 2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) SPOR 1- Spor Toto Süper Lig'de 26. hafta Evkur Yeni Malatyaspor-MKE Ankaragücü, İstikbal Mobilya Kayserispor-Medipol Başakşehir, Bursaspor-Galatasaray maçlarıyla tamamlanacak. (Malatya/13.30/Kayseri/16.00/Bursa/19.00) 2- Spor Toto 1. Lig'de 26. hafta Afjet Afyonspor-Abalı Denizlispor, Altay-Kardemir Karabükspor, Adanaspor-Gençlerbirliği, Boluspor-Balıkesirspor Baltok müsabakalarıyla sona erecek.