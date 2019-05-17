GÜNDEM ÖZETİ / 17 Mayıs 2019

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde temaslarda bulunacak. (Lefkoşa) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Turizmi Teşvik Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi görüşülecek. (TBMM/14.30) EKONOMİ 1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Milorad Dodik tarafından kabul edilecek, Dış Ticaret ve Ekonomik İlişkiler Bakanı Mirko Sarovic'le görüşecek, Tarım, Su Yönetimi ve Ormancılık Bakanı Semsudin Dedic ile Yerinden Edilenler ve Mülteciler Bakanı Edin Ramic ile bir araya gelecek. (Saraybosna) 2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Türk Müteahhitler Birliği ve İNTES Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikasının "Geleneksel İftar Yemeği"ne katılacak. (Ankara/20.00) 3- Türkiye Ziraat Odaları Birliğinin 27. Olağan Genel Kurulu, Anadolu Hotels Esenboğa Thermal’de başlayacak. (Ankara/09.30) 4- TÜİK, 2018 yılı doğum istatistiklerini açıklayacak.

(Ankara/10.00) 5- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, mart ayına ilişkin kısa vadeli dış borç istatistikleri ile konut fiyat endeksini duyuracak. (Ankara/10.00/14.30) 6- TOBB, nisanda kurulan ve kapanan şirketlere ilişkin istatistikleri açıklayacak. (Ankara/10.00) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi 129'uncu Toplantısı'na katılacak. (Helsinki) 2- KKTC'de hükümetin istifasının ardından yeni hükümetin kurulma sürecine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Ankara) 3- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor. (Halep/İdlib) GÜNCEL 1- Bayburt ile Trabzon arasındaki Soğanlı Dağı'nda 10 Mayıs'ta haber takibi yaparken uçuruma düşerek kaybolan AA Bayburt muhabiri Abdulkadir Nişancı'yı arama çalışmalarına devam edilecek. (Bayburt) 2- FETÖ davaları: - Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlere ilişkin 475 kişinin yargılandığı dava 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Ankara/09.30) - Darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, aralarında sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de yer aldığı 224 kişinin yargılanmasına 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30) 3- Beşiktaş ile Bursaspor arasında 10 Aralık 2016'da oynanan maçın ardından terör örgütü PKK tarafından Vodafone Park çevresinde gerçekleştirilen ve 40'ı emniyet mensubu 47 kişinin şehit olduğu, 243 kişinin de yaralandığı saldırıya ilişkin 27 sanığın yargılanması Silivri'de sürecek. (İstanbul/10.00) KÜLTÜR SANAT 1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cannes Film Festivali’nde Türkiye standını ziyaret edecek ve Türk Günü Resepsiyonu'na katılacak. (Cannes) SPOR 1- Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Final maçları İspanya'da başlayacak. - Organizasyonun ilk günündeki yarı finalde iki Türk takımı Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes karşı karşıya gelecek. - Yarı finalin diğer maçında Rusya'nın CSKA Moskova ile İspanya'nın Real Madrid takımları karşılaşacak. (Vitoria-Gasteiz/19.00/22.00) 2- Spor Toto Süper Lig'de 33. hafta Kasımpaşa-Atiker Konyaspor maçıyla başlayacak. (İstanbul/20.30) 3- Spor Toto 1. Lig'de sezonun 34. ve son haftası Altay-Birevim Elazığspor, Boluspor-Eskişehirspor, Balıkesirspor Baltok-Hatayspor, Afjet Afyonspor-Ümraniyespor maçlarıyla başlayacak.