GÜNDEM ÖZETİ / 17 Nisan 2019

2- Endonezya'da halk, devlet başkanlığı ve milletvekili seçimi için sandık başına gidecek.

- Darbe teşebbüsünde, Atatürk Havalimanı'nı işgal girişimi ve burada çıkan olaylarda iki kişinin şehit edilmesine ilişkin, 65’i tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri’de devam edilecek.

1- Türkiye Cumhuriyeti'nin 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal, vefatının 26. yılında kabri başında anılacak. Anma programına, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katılacak.

4- Sudan'da askeri darbe sonrası ordunun atacağı adımlar ve muhaliflerle halkın tepkisi takip edilecek.

(İstanbul/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında, subay ve astsubay tutuksuz 19 eski askerin yargılanması sürecek.

(Zonguldak/10.00)

- Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hakkında dava açılan "Balyoz darbe planı davası" hakimi eski İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Ömer Diken'in yargılanmasına devam edilecek.

(İzmir/15.30)

- FETÖ'nün hain darbe girişiminin kilit ismi firari Adil Öksüz’ün, Adana'da örgüt toplantısı yaptığı iddia edilen otelin sahibi ve işletmecisi ile iki çalışanı hakkında "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın duruşması, 11. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(Adana/11.00)

SPOR

1- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Ankara İmam Hatip Okulları Arası Spor Oyunları Ödül Töreni'ne katılacak, Avrupa Güreş Şampiyonası'nda derece elde eden milli sporcuları makamında kabul edecek.

(Ankara/11.00/13.00)

2- 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun ikinci gününde 183,3 kilometrelik Tekirdağ-Eceabat etabı geçilecek.