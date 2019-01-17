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GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2019

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 00:05 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Uluslararası Çalışma Örgütünce Hilton Otel'de düzenlenen "Çalışma Hayatında Sosyal Diyaloğun Geliştirilmesi Projesi" toplantısına katılacak.

(Ankara/09.30)

2- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret edecek, partisinin İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık edecek, basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/10.00/11.00/12.30)

3- TBMM Genel Kurulunda, yaşlılık aylıkları için bin liranın alt sınır belirlenmesi, yapılandırma süresinin uzatılması gibi düzenlemelerin de yer aldığı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine devam edilecek.

(TBMM/14.00)

EKONOMİ

1- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, iş dünyası temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilecek "Adım Adım Ekonomi Antalya" toplantısına iştirak edecek.

(Antalya/12.30)

2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan THY Yönetim Zirvesi'ne katılacak, Serbest Bölge Kavşağı şantiyesi ve Çubukbeli Tüneli'nde incelemede bulunacak.

(Antalya/10.15/12.00/13.00)

3- Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri ile kasım ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak.

(Ankara/14.30)

4- TÜİK, geçen yılın kasım ayına ilişkin süt ve süt ürünleri ile kümes hayvancılığı üretimine ilişkin istatistikleri yayımlayacak.

(Ankara/10.00)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Makedonya Dışişleri Bakanı Nikola Dimitrov ile ortak basın toplantısı düzenleyecek.

(Ankara/12.00)

2- Filipinler'de Müslümanlara özerklik sağlayacak referandum öncesi gelişmeler takip ediliyor.

(Cotabota/Ankara)

3- İngiltere’nin AB ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiltere parlamentosunda reddedilmesinin ardından gelişmeler izleniyor.

(Londra)

4- ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararının ardından gelişmeler takip ediliyor.

(Washington)

5- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile bölgedeki durum izleniyor.

(Halep/İdlib)

GÜNCEL

1- FETÖ davaları

- Darbe girişiminde, Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlere ilişkin, sözde "yurtta sulh konseyi" üyelerinin de aralarında yer aldığı 224 kişinin yargılandığı davanın görülmesine Ankara 17. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Ankara/09.30)

- FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü'nde bulunduğu belirlenen örgütün "sivil imamı" Kemal Batmaz ve eşinin de aralarında bulunduğu 5 sanık, haklarında açılan dava kapsamında İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

(İstanbul/10.00)

- Darbe girişiminde Atatürk Havalimanı'nı işgal girişiminde bulunulması ve burada çıkan olaylarda 2 kişinin şehit edilmesine ilişkin, 77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına İstanbul 34. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri'de devam edilecek.

(İstanbul/10.00)

- FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hapis cezası istemiyle dava açılan ve örgütle bağlantılı olduğu gerekçesiyle kapatılan SAMADER üyesi 8 sanığın yargılanmasına Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde devam edilecek.

(Adana/12.00)

SPOR

1- Futbolda Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçları sona erecek. Kupanın üçüncü gününde Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa, Ümraniyespor-Fenerbahçe karşı karşıya gelecek.

(Antalya/18.30/İstanbul/20.30)

2- Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 19. haftasında Fenerbahçe Beko, İspanya temsilcisi Herbalife Gran Canaria ile deplasmanda karşılaşacak.

(Las Palmas de Gran Canaria/23.00)

3- Basketbolda Kadınlar FIBA Avrupa Ligi'nin 9. haftasında B Grubu'nda Hatay Büyükşehir Belediyespor, Letonya temsilcisi TTT Riga'ya konuk olacak.

(Riga/20.30)

4- Voleybolda Erkekler CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

(Atina/19.00)

5- Spor Toto Süper Lig kulüplerinin transfer çalışmaları izleniyor.

- Lig lideri Medipol Başakşehir'de teknik direktör Abdullah Avcı'nın sözleşmesi 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek imza töreniyle 5 yıl uzatılacak.

(İstanbul/11.00)

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