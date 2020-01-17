GÜNDEM ÖZETİ / 17 Ocak 2020

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920 1- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Esenler Belediyesi ile Türk Kızılay, İHH ve Deniz Feneri Derneğince düzenlenen "İdlib İçin Kardeşlik Vakti" adlı yardım kampanyası törenine katılacak. (İstanbul/14.00) 2- CHP Parti Meclisi, Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında Genel Merkez'de toplanacak. (Ankara/11.00) 3- 18 milyon öğrencinin karne heyecanı - Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girecek. - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mamak Zeki Tartaç İlkokulundaki karne dağıtım törenine iştirak edecek. (Ankara/10.30) YASAMA YÜRÜTME SİYASET 1- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Sosyal Politikalar Başkanlığı Ege Bölge toplantısına ve STK temsilcileri ile yemekli toplantıya katılacak. (Afyonkarahisar/10.00/19.30) EKONOMİ 1- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İstanbul Sanayi Odası Enerji Verimliliği Ödülleri programına iştirak edecek. (İstanbul/15.00)

2- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Almanya'da 12. Dünya Gıda ve Tarım Forumuna katılacak, bazı mevkidaşları ile Avrupa Birliği Komisyon Başkanı ve Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Direktörü ikili görüşmeler yapacak ve Türk-Alman Sanayi ve Ticaret Odası'nda Türk iş insanlarıyla bir araya gelecek. (Berlin) DÜNYA DİPLOMASİ 1- Mısır polisinin AA Kahire ofisine baskın düzenleyerek çalışanlarını gözaltına almasının ardından gelişmeler izleniyor. (Kahire/Ankara) 2- Libya'da gayrimeşru silahlı güçlerin BM tarafından tanınan Trablus yönetimine yönelik saldırıları ve krize çözüm bulmak amacıyla yürütülen diplomatik çabalar izleniyor. (Trablus/Moskova/Ankara) 3- Türkiye ve Rusya'nın girişimleriyle İdlib'de ilan edilen ateşkesin uygulama süreci takip ediliyor. (İdlib/Halep/Haseke/Rakka) GÜNCEL 1- Çocukları dağa kaçırılan ailelerin HDP İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine ilişkin gelişmeler takip ediliyor. (Diyarbakır) 2- Sakarya'da FETÖ/PDY'ye ilişkin davada 19 sanığın yargılanmasına devam edilecek. (Sakarya/10.00)