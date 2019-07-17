GÜNDEM ÖZETİ / 17 Temmuz 2019

1- Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, III. Tarım ve Orman Şurası'nın tanıtım toplantısı ile "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Konferansı"na katılacak.

2- Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin İdlib gerginliği azaltma bölgesine yönelik saldırıları ve diğer gelişmeler takip ediliyor.

(İstanbul/21.00)

2- Fransa Bisiklet Turu, Albi - Toulouse arasındaki 11. etap yarışıyla devam edecek.

3- Mısır'da gerçekleştirilen 2019 Afrika Uluslar Kupası'nın üçüncülük maçında Tunus ile Nijerya karşı karşıya gelecek.

(Kahire/22.00)

4- İsrail'de düzenlenen Ümit Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye son 16 turunda İtalya ile karşılaşacak.

(Tel Aviv/18.15)

5- UEFA Şampiyonlar Ligi, 1. ön eleme turu rövanş maçları tamamlanacak.

6- UEFA Avrupa Ligi, 1. ön eleme turu rövanş maçları devam ediyor.

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