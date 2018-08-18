HABER

GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2018

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 00:02 | Son Güncelleme

ANADOLU AJANSI

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek.

(Ankara/09.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

(Meseberg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Bursaspor-Kayserispor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/19.15/Antalya/Malatya/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Hatayspor-Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Altınordu-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/16.30/Ankara/19.15/İzmir/21.45)

3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Hamburg/21.15)

***

Anadolu Ajansının yayımladığı haber, görüntü, fotoğraf ve internet ile wap için oluşturduğu her türlü bilgi, abone olmayanlar tarafından hiçbir şekilde kullanılamaz. Abonelerimiz de sözleşme kapsamı dışında bu yayınları çoğaltamaz, başka kurum ve kuruluşlara aktaramaz. Aykırı davrananlar hakkında, hukuki ve cezai her türlü başvuru hakkımız saklıdır.

PARTNERİşte barışın fotoğrafı...İşte barışın fotoğrafı...
Karayolları'nda bayram yoğunluğu başladı (2)Karayolları'nda bayram yoğunluğu başladı (2)
Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajlarıKurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
gündem gündem özeti

En Çok Okunan Haberler

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Arjantin’de bir kadın polisin aç kalan bebeği emzirmesi herkesi duygulandırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

Galatasaray, Emre Akbaba transferini açıkladı

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

ABD Başkanı Trump bir kez daha Türkiye'yi tehdit etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın üçüncü çocuğu dünyaya geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

PKK'ya dev operasyon: Çok sayıda gözaltı var

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Kurban Bayramı mesajları 2018: En güzel, en yeni resimli Kurban Bayramı mesajları

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

Ordu'daki trafik kazasından kahreden haber: Ölü ve yaralılar var

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

İstanbul Tuzla Piyade Okulu'nda 10 kişi FETÖ'den gözaltında!

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Fransa Ekonomi Bakanı ile görüştü

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

ABD, Münbiç'teki ortak devriye öncesi Türk askerlerine eğitim verecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.