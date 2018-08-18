GÜNDEM ÖZETİ / 18 Ağustos 2018

Kurucusu: Mustafa Kemal Atatürk / 6 Nisan 1920

1- TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ile görüşecek.

(Ankara/09.30)

DÜNYA-DİPLOMASİ

1- Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek.

(Meseberg)

2- Suriye iç savaşındaki gelişmeler ile Beşşar Esed rejiminin saldırı ve ablukasındaki bölgelerde durum takip ediliyor.

(Halep/İdlib/Humus)

3- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler takip ediliyor.

(Sana)

SPOR

1- Spor Toto Süper Lig'de 2. haftaya Bursaspor-Kayserispor, Antalyaspor-Atiker Konyaspor, Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe maçlarıyla devam edilecek.

(Bursa/19.15/Antalya/Malatya/21.45)

2- Spor Toto 1. Lig'de 2. haftaya Hatayspor-Kardemir Karabükspor, Osmanlıspor-Giresunspor, Altınordu-Gençlerbirliği karşılaşmalarıyla devam edilecek.

(Hatay/16.30/Ankara/19.15/İzmir/21.45)

3- Tekerlekli Sandalye Basketbol A Milli Erkek Takımı, Almanya'da gerçekleştirilen Dünya Şampiyonası'nda C Grubu'ndaki ikinci maçında Japonya ile karşılaşacak.

(Hamburg/21.15)

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